Compromís acusa a PP y Vox de "racismo institucional"

La portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, dijo este viernes que “la decisión que ha tomado el gobierno municipal de no acoger a menores migrantes no acompañados representa un acto de muy grave deshumanización, siendo esto otra evidencia más del discurso abiertamente racista, xenófobo y clasista que Pablo Ruz y Vox sostienen como su seña de identidad política. Porque negarse a acoger a menores migrantes no es falta de recursos, es racismo institucional”.

La portavoz municipal criticó que “con esta decisión, PP y Vox vuelven a dar la espalda a los derechos humanos y, en este caso también, a la protección de los derechos de la infancia en un contexto de crisis humanitaria mundial. Y todo ello, lo hacen amparándose en un discurso de odio, que vuelve a amenazar la convivencia pacífica y de integración en nuestro municipio, el cual siempre se ha caracterizado por ser un lugar de acogida e inclusión”.

Compromiso

En este sentido, Esther Díez apuntó que “la señora Rodil, que nunca ha dudado de hacer gala de su compromiso con los más vulnerables, demuestra ahora todo lo contrario, con esa falta de voluntad política por ayudar a quienes más lo necesitan. Ayer la portavoz de Vox se atrevía a lanzar un mensaje falso argumentando, -y escudándose bajo un discurso carente de datos e información-, que el Ayuntamiento, «no dispone de recursos para atender a este tipo de menores», lo que evidentemente no se corresponde con la realidad”.

Esther Díez / Áxel Álvarez

Exclusión

“Es inaceptable que PP y Vox sigan haciendo del reparto de menores migrantes una cuestión partidista y que lejos de trabajar por políticas de integración, alimenten su rechazo y exclusión y dificulten con ello, la cooperación entre las autonomías. Pero qué otra cosa podemos esperar de un gobierno municipal que sigue sin condenar públicamente el genocidio en Gaza, donde ya han sido asesinados más de 64.000 palestinos por el estado genocida de Israel, entre ellos más de 20.000 niños y niñas, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí y que la ONU toma como referencia. Y qué decir de unos representantes políticos que hace apenas un par de meses instrumentalizaban una moción de apoyo a las personas enfermas de ELA para meter con calzador su discurso racista y xenófobo contra la inmigración”, lamentó la portavoz municipal.

Asimismo, Díez defendió que “en Compromís y de la mano de los diferentes agentes sociales de nuestro municipio, trabajamos por la integración y el cuidado de todas las personas sin excepción, por quienes nacen aquí, pero también por quienes, desgraciadamente, se ven obligados a tener que abandonar su lugar de origen para tener la oportunidad de vivir con dignidad”.