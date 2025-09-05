Fiestas
"Los Simpson" conquista el concurso de calles engalanadas de Santa Pola
Felipe II logra el primer premio, seguida de Carreteros y Calamar en las fiestas
El concurso de calles engalanadas de las fiestas patronales 2025 ya tiene ganadores. El primer premio recaía en el tramo comprendido entre los números 20 y 27 de la calle Felipe II, donde los vecinos apostaron por una original decoración inspirada en Los Simpson. El resultado se dio a conocer en un acto celebrado en el Baluarte del Duque este viernes, 5 de septiembre.
Un acto con amplia participación vecinal
El evento contó con la presencia de la concejala de Fiestas, Nely Baile; el edil de Deportes, Ángel Piedecausa; y la directora de la Casa de Cultura, Rosa Ballesta. Junto a ellos asistieron las Reinas y Damas mayores e infantiles, así como una numerosa representación de vecinos implicados en el concurso.
En total, once calles se ajustaron a los criterios recogidos en las bases: diseño del conjunto, decoración del asfalto, elementos aéreos en balcones y ventanas, y la utilización de motivos relacionados con las fiestas o con Santa Pola.
Premios y reconocimientos
El primer premio, dotado con un vale de 300 euros canjeable en material de papelería para próximos adornos, fue para los vecinos de Felipe II. Su propuesta, ambientada en la icónica familia amarilla de la televisión, logró convencer al jurado.
El segundo premio correspondió a la calle Carreteros, entre Felipe II y Soledad, que el año pasado fue la ganadora. En esta ocasión, su motivo “Carreteros Beach” les valió un vale de 200 euros. Por último, el tercer premio fue para la calle Calamar, en el tramo del 3 al 11, que apostó por una decoración reivindicativa de las fiestas tradicionales de Santa Pola y se llevó un vale de 100 euros.
Tradición y creatividad en las fiestas patronales
Este concurso, que se celebra en el marco de las fiestas mayores de Santa Pola, busca mantener viva la tradición y premiar la creatividad de los barrios. La edición de este año ha vuelto a poner de manifiesto el esfuerzo de los vecinos por llenar de color y ambiente festivo las calles del municipio.
