"Los Simpson" conquista el concurso de calles engalanadas de Santa Pola

El concurso de calles engalanadas de las fiestas patronales 2025 ya tiene ganadores. El primer premio recaía en el tramo comprendido entre los números 20 y 27 de la calle Felipe II, donde los vecinos apostaron por una original decoración inspirada en Los Simpson. El resultado se dio a conocer en un acto celebrado en el Baluarte del Duque este viernes, 5 de septiembre.

Un acto con amplia participación vecinal

El evento contó con la presencia de la concejala de Fiestas, Nely Baile; el edil de Deportes, Ángel Piedecausa; y la directora de la Casa de Cultura, Rosa Ballesta. Junto a ellos asistieron las Reinas y Damas mayores e infantiles, así como una numerosa representación de vecinos implicados en el concurso.

En total, once calles se ajustaron a los criterios recogidos en las bases: diseño del conjunto, decoración del asfalto, elementos aéreos en balcones y ventanas, y la utilización de motivos relacionados con las fiestas o con Santa Pola.

Uno de los personajes principales de la popular serie en la calle premiada en las Fiestas de Santa Pola / INFORMACIÓN

Premios y reconocimientos

El primer premio, dotado con un vale de 300 euros canjeable en material de papelería para próximos adornos, fue para los vecinos de Felipe II. Su propuesta, ambientada en la icónica familia amarilla de la televisión, logró convencer al jurado.

El segundo premio correspondió a la calle Carreteros, entre Felipe II y Soledad, que el año pasado fue la ganadora. En esta ocasión, su motivo “Carreteros Beach” les valió un vale de 200 euros. Por último, el tercer premio fue para la calle Calamar, en el tramo del 3 al 11, que apostó por una decoración reivindicativa de las fiestas tradicionales de Santa Pola y se llevó un vale de 100 euros.

Uno de los decorados premiados en las fiestas, situado en la calle Felipe II en Santa Pola / INFORMACIÓN

Tradición y creatividad en las fiestas patronales

Este concurso, que se celebra en el marco de las fiestas mayores de Santa Pola, busca mantener viva la tradición y premiar la creatividad de los barrios. La edición de este año ha vuelto a poner de manifiesto el esfuerzo de los vecinos por llenar de color y ambiente festivo las calles del municipio.