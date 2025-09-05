El PSOE tacha de "cruel e inhumano" rechazar a los menas en Elche
El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, Mariano Valera, rechaza las declaraciones realizadas ayer por la edil Aurora Rodil, en las cuales dijo que no había vocación para recibirlos
El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, Mariano Valera, ha denunciado este viernes que el equipo de gobierno formado por PP y Vox rechace la acogida de menores migrantes no acompañados (menas), “convirtiendo a Elche en una ciudad insolidaria y alejándola de su histórica tradición de acogida”. Valera calificó de “cruel e inhumano” que la edil de Infancia, Aurora Rodil, declarase que el Ayuntamiento “no tiene recursos ni vocación” para acogerlos. “Estamos hablando de niñas y niños que huyen de guerras, de la trata o del hambre. Para flores, luces y ornamentos siempre hay dinero en el Ayuntamiento de Pablo Ruz; para proteger a los más vulnerables, no”, ha afirmado.
El portavoz socialista ha subrayado que “no es que falten recursos, lo que falta es voluntad, solidaridad y humanidad. Y lo que sobra es xenofobia”. Valera ha explicado que la Generalitat de Carlos Mazón, en lugar de reforzar la planificación y los recursos necesarios, ha optado por enviar cartas a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana pidiendo colaboración para acoger a los menores, “pero al mismo tiempo cuestionando la capacidad de acogida y sembrando dudas sobre la financiación del Gobierno de España”. Una maniobra que, en palabras del concejal, “forma parte de una estrategia política para generar crispación y confrontación”.
El concejal recuerda que se trata de niños y niñas que huyen de guerras, trata y hambre, y señala que el Ayuntamiento de Ruz siempre encuentra recursos para flores y ornamentos, pero no para proteger a los más vulnerables
La solución
El portavoz adjunto socialista insistió en que “la solución no es negarse a la acogida, sino garantizar los medios necesarios desde el Consell” y reclamó que PP y Vox “dejen de utilizar a los niños y niñas más vulnerables como arma política”.
Finalmente, Valera ha recalcado que “el PSOE seguirá defendiendo una política de solidaridad, humanidad y responsabilidad, porque la politización sin límites de PP y Vox daña la imagen de Elche y atenta contra nuestros valores como ciudad abierta, justa y acogedora”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un turista maltratador agrede a cuatro policías en Elche y destroza la ventanilla a dos coche patrulla
- Elche pide ayuda a Melilla por un ciberataque que apunta a Rusia
- El equipo de gobierno de Elche dice que 'no tenemos recursos para recibir a menas ni proyecto de hacerlo
- Condenan a la Generalitat a pagar 366.083 euros por la gestión del centro de menores de Elche
- Ciberataque en Elche: Los funcionarios se llevan al trabajo sus ordenadores
- Arrestados dos amigos de Elche por abrir nueve cuentas para delincuentes a cambio de dinero
- Una mutación vinculada al autismo altera la sociabilidad: un avance desde Neurociencias hacia posibles terapias
- La media luna toma el castillo festero de Santa Pola