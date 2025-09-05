El PSOE tacha de "cruel e inhumano" rechazar a los menas en Elche

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, Mariano Valera, ha denunciado este viernes que el equipo de gobierno formado por PP y Vox rechace la acogida de menores migrantes no acompañados (menas), “convirtiendo a Elche en una ciudad insolidaria y alejándola de su histórica tradición de acogida”. Valera calificó de “cruel e inhumano” que la edil de Infancia, Aurora Rodil, declarase que el Ayuntamiento “no tiene recursos ni vocación” para acogerlos. “Estamos hablando de niñas y niños que huyen de guerras, de la trata o del hambre. Para flores, luces y ornamentos siempre hay dinero en el Ayuntamiento de Pablo Ruz; para proteger a los más vulnerables, no”, ha afirmado.

El portavoz socialista ha subrayado que “no es que falten recursos, lo que falta es voluntad, solidaridad y humanidad. Y lo que sobra es xenofobia”. Valera ha explicado que la Generalitat de Carlos Mazón, en lugar de reforzar la planificación y los recursos necesarios, ha optado por enviar cartas a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana pidiendo colaboración para acoger a los menores, “pero al mismo tiempo cuestionando la capacidad de acogida y sembrando dudas sobre la financiación del Gobierno de España”. Una maniobra que, en palabras del concejal, “forma parte de una estrategia política para generar crispación y confrontación”.

Una voluntaria de Cruz Roja con un mena / INFORMACIÓN / CRUZ ROJA

La solución

El portavoz adjunto socialista insistió en que “la solución no es negarse a la acogida, sino garantizar los medios necesarios desde el Consell” y reclamó que PP y Vox “dejen de utilizar a los niños y niñas más vulnerables como arma política”.

Finalmente, Valera ha recalcado que “el PSOE seguirá defendiendo una política de solidaridad, humanidad y responsabilidad, porque la politización sin límites de PP y Vox daña la imagen de Elche y atenta contra nuestros valores como ciudad abierta, justa y acogedora”.