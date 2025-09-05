Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad

Elche refuerza la lucha contra la obesidad infantil con el II Reto Salud

El proyecto fomentará durante tres meses hábitos de vida saludables entre alumnos de 2º y 4º de primaria en los colegios Miguel Hernández, Mediterráneo y el Número 38

Un estudio del Colegio de Nutricionistas detecta exceso de grasa en el 80 % de los niños

V. L. Deltell

Elche pondrá en marcha el próximo 16 de septiembre la segunda edición del proyecto comunitario ‘Reto Salud’, una iniciativa impulsada por las concejalías de Acción Social e Infancia, Familia y Mayores que busca prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil a través de actividades educativas, deportivas y gastronómicas. La iniciativa se desarrolla en tres colegios de los barrios de Carrús y Los Palmerales.

La edil de Acción Social, Celia Lastra, subrayó que el programa “pretende promover entornos y estilos de vida saludables, en una etapa clave como es la infancia, trabajando con los niños y sus familias en la mejora de los hábitos de alimentación saludable y el aumento de la actividad física”.

Una de las actividades que se realizó el pasado año en los colegios de Elche dentro de la campaña contra la obesidad y el sedentarismo

Tres colegios implicados

La propuesta se desarrollará durante tres meses en los colegios Miguel Hernández, Mediterráneo y el Número 38, todos ellos situados en zonas catalogadas como inclusivas por la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. El programa está dirigido principalmente a alumnado de 2º y 4º de primaria, así como a sus familias.

La edil de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil, recordó que “la obesidad infantil es uno de los principales problemas de los países desarrollados ya que en España en 2023 había un 36% de niños con sobrepeso quienes tienen entre un 20 y un 60% más de probabilidades de sufrir más patologías tanto físicas como emocionales”. Rodil defendió que ‘Reto Salud’ “nace de una preocupación compartida de todo este Ayuntamiento y que pretende dar esperanza a los niños con un presente más saludable y un futuro más prometedor y con más oportunidades”.

Actividades participativas y feria final

El programa arrancará con un análisis participativo en el que los escolares recorrerán sus barrios para identificar recursos que puedan facilitar un estilo de vida más activo y saludable. A lo largo de los meses de septiembre, octubre y noviembre se celebrarán sesiones formativas y talleres con alumnado y familias.

El proyecto concluirá con una jornada deportiva y gastronómica en cada centro educativo, en formato de feria, donde todo el alumnado degustará fruta y verdura de temporada y participará en talleres dinámicos sobre nutrición y actividad física.

Las ediles Celia Lastra y Aurora Rodil presentaron este viernes la campaña contra la obesidad en Elche

Más apoyos y comercios adheridos

La edición de este año contará con la implicación de las concejalías de Comercio y Servicios Públicos —especialmente en las áreas de Limpieza y Parques y Jardines—, la Escuela de Educación Vial Pedro Tenza-Parque Infantil de Tráfico, la Policía Local, el IES Montserrat Roig y la Asociación Tamarit. Estas entidades reforzarán el proyecto con iniciativas como la ampliación de huertos escolares, la dinamización de parques y talleres prácticos de movilidad sostenible con bicicletas y vehículos personales.

Además, destacó Lastra, “este año hemos logrado duplicar el número de comercios que se han sumado a la propuesta de ofertar durante el curso escolar almuerzos saludables para llevar al colegio en esas ocasiones en las que no es posible prepararlo en casa”.

