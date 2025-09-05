Universidad Miguel Hernández
Once emprendedores dan forma a sus ideas en el centro Space de la UMH de Elche
Los integrantes del programa desarrollarán sus proyectos empresariales en áreas como la salud y las nuevas tecnologías apoyados por mentores expertos y eventos formativos
La 12ª edición del programa Santander X Explorer ya está en marcha en el centro Space de la Universidad Miguel Hernández (UMH), donde once emprendedores desarrollarán durante 12 semanas sus proyectos empresariales en áreas como la salud y las nuevas tecnologías. El itinerario, de carácter digital, incluye formación, asesoramiento y acompañamiento para que los participantes validen sus propuestas y avancen hacia modelos de negocio sostenibles.
Al finalizar el proceso se elegirá la mejor idea del centro UMH, que recibirá una dotación económica de 300 euros aportada por el Parque Científico y acceso a la comunidad internacional del programa.
Formación práctica y acompañamiento
Los proyectos seleccionados trabajarán con una metodología learning by doing (aprender haciendo), con el objetivo de adquirir habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación. Además, se les proporcionarán herramientas para identificar clientes potenciales, diseñar propuestas de valor, crear un Producto Mínimo Viable (MVP) y elaborar proyecciones financieras.
Durante el programa, los participantes podrán asistir a sesiones de Preguntas y Respuestas con mentores expertos y a encuentros formativos con ponentes de prestigio internacional, además de contar con asesoramiento para resolver dudas específicas sobre el desarrollo de cada proyecto.
Selección nacional e internacional
Más allá del centro UMH, el programa escogerá entre todos los participantes nacionales e internacionales a 30 proyectos que recibirán formación en crowdfunding. De estos, finalmente 20 serán acompañados en la creación de una campaña de financiación colectiva.
Santander X Explorer cuenta con centros en países como Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, México, Perú, Portugal, Reino Unido y Uruguay, lo que facilita que los participantes tengan acceso a una comunidad mundial de networking.
Trayectoria en la UMH
Santander X Explorer es una iniciativa de impulso al talento promovida por Banco Santander. La UMH se convirtió en centro Space en 2015 a través del Área de Emprendimiento del Parque Científico. Desde entonces, ha asesorado a 190 emprendedores y acompañado más de 145 proyectos innovadores que han pasado por sus diferentes convocatorias.
