La Marina inicia sus fiestas patronales con la imposición de bandas

Las fiestas patronales de La Marina, pedanía de Elche, en honor a San Francisco de Asís y la Virgen del Rosario, comienzan este sábado, 6 de septiembre, a las 21:00 horas en el polideportivo. El arranque llegará con la imposición de bandas y fajines a las Reinas, Damas, abanderados, festeros de honor y minifesteros. La velada incluirá la actuación especial de los finalistas de La Voz Kids, Manuel Pato y Mariam González, así como un pregonero sorpresa. La jornada concluirá con música y un gran castillo de fuegos artificiales.

La Reina Mayor de las Fiestas de La Marina, Irene Soler Amorós / INFORMACIÓN

Reinas, damas y cargos

La Reina Mayor de 2025 es Irene Soler Amorós, acompañada por Sofía Sánchez Maciá y Kenia Martínez Maciá como Damas Mayores. La Reina Infantil será Alma Salguero Alarcón, junto con María Martínez Amorós y Diana Carolina Maciá Cuevas como Damas Infantiles.

La Reina Infantil es Alma Salguero Alarcón / INFORMACIÓN

Los abanderados de esta edición son Aaran Hamilton, Berta Gonzálvez Mateo e Izani Gómez Malonda. Los festeros de honor, Juanjo Figueroa Rodríguez y Silvia Sánchez Martínez, mientras que Noel Antolino Amorós y Laura Tortosa Pérez ostentarán el cargo de minifesteros.

Un calendario festivo hasta octubre

El programa de actos se prolongará durante todo el mes de septiembre y la primera semana de octubre. Entre las citas más esperadas figuran el gran chupinazo del 13, el concurso de paellas del 14, la XIII edición del cross popular Pins i Mar el 21, el festival en la carretera principal del día 27, la gran charanga del 4 de octubre o la procesión del 5 de octubre.

La Dama Mayor Sofía Sánchez Maciá / INFORMACIÓN

El presidente de la comisión de fiestas, Miguel Amorós, anima a vecinos y visitantes a participar y subraya “la noche mágica de la imposición de bandas, llena de alegría y emoción, con invitados especiales, sorpresas y momentos inolvidables, con la actuación estelar de finalistas de La Voz Kids, un espectáculo único en La Marina, en una noche que marcará el inicio de unas fiestas inolvidables”.

Programa de actos

Sábado, día 6

21:30 h.-Imposición de bandas a Reinas, Damas y cargos festeros en el polideportivo. Actuación de finalistas de La Voz Kids, pregonero sorpresa, música de DJ y castillo de fuegos artificiales. Reservas para servicio de cantina: Pepi, 602 659 250.

La Dama Mayor, Kenia Martínez Maciá / INFORMACIÓN

Sábado, día 13

19:00 h.-Gran chupinazo desde el balcón del centro social con más de 3.000 regalos y DJ Fonsi de García. Fiesta en la Avenida de la Alegría con la actuación de Dr. Jekyll.

Domingo, día 14

10:00 h.-Concurso de paellas en el centro social con hinchables y juegos para los más pequeños.

12:30 h.-Batucada por las calles del pueblo.

16:00 h.-Actuación de la fabulosa Imperio.

17:00 h.-Gran piñata. Música, bailes y sorteos para acabar el día.

La Dama Infantil María Martínez Amorós / INFORMACIÓN

Viernes, día 19

00:00 h.-Fiesta de inauguración de la barraca popular Els Xispats (junto al colegio).

Sábado, día 20

14:00 h.-Comida homenaje a la Tercera Edad organizada por la comisión de personas mayores.

17:00 h.-Tardeo en la barraca popular Elx Xispats.

La Dama Infantil Diana Carolina Maciá Cuevas / INFORMACIÓN

Domingo, día 21

09:30 h.-XIII edición del mítico cross popular Pins i Mar, organizado por la Asociación de Vecinos Pinomar. Habrá nuevo recorrido.

Viernes, día 26

21:00 h.-Baile al ritmo del grupo musical Aire Puro con servicio de cantina.

00:00 h.-Barraca popular Elx Xispats.

Abanderados de las Fiestas de La Marina: Aaran Hamilton, Berta Gonzálvez Mateo e Ízani Gómez Malonda / INFORMACIÓN

Sábado, día 27

22:00 h.-Gran festival en la carretera principal con The Kraken in Wonderland y Food Trucks para que no falte comida y bebida.

00:00 h.-Barraca popular Els Xispats.

Domingo, día 28

12:00 h.-Concierto de fiestas patronales en la plaza de La Amistad (Glorieta) ofrecido por la Banda de Música de La Marina.

Lunes, día 29

08:00 h.-Despertà con volteo de campanas y cohetes.

18:00 h.-Animación Fantasía y merienda para todos.

Minifesteros de las Fiestas de La Marina: Noel Antolino Amorós y Laura Tortosa Pérez / INFORMACIÓN

Martes, día 30

08:00 h. Drem Factory y merienda para todos.

PROGRAMACIÓN DE OCTUBRE

Miércoles, día1

08:00 h.-Despertà con volteo de campanas y cohetes.

18:00 h.-Animación Fantasía y merienda para todos.

Jueves, día 2

08:00 h.-Despertà con volteo de campanas y cohetes.

18:00 h.-Teatro infantil, juegos, talleres y concursos.

Los Festeros de Honor de La Marina: Juanjo Figueroa Rodríguez y Silvia Sánchez Martínez / INFORMACIÓN

Viernes, día 3

08:00 h.-Despertà con volteo de campanas y cohetes.

18:00 h.-Ofrenda floral a la Virgen del Rosario acompañados por la Banda de Música de La Marina.

19:00 h.-Misa.

21:30 h.-Baile con el grupo La Trampa en el recinto festero.

00:00 h.-Barraca popular Els Xispats.

Sábado, día 4

08:00 h.-Despertà con volteo de campanas y cohetes.

12:00 h.-Misa en honor de San Francisco de Asís.

18:00 h.-Gran charanga. Desfile humorístico de charangas, peñas y carrozas.

21:00 h.-Baile amenizado por el grupo Paradais.

00:00 h.-Barraca popular Els Xispats.

Así ha sido la original Charanga de las fiestas de La Marina / Áxel Álvarez

Domingo, día 5

08:00 h.-Despertà con volteo de campanas y cohetes.

09:00 h.-Pasacalles con dulzaina acompañando a Reinas, Damas y cargos festeros.

11:00 h.-Misa de campaña en la iglesia en honor a San Francisco de Asís y la Virgen del Rosario.

13:00 h.-Mascletà en la plaza l’Antina a cargo de Pirotecnia Alpujarreña.

13:30 h.-Los cargos festeros y miembros de la comisión de fiestas visitan las calles y recintos engalanados, acompañados por la Banda de Música de La Marina.

20:00 h.-Procesión en honor a San Francisco de Asís y la Virgen del Rosario.

22:00 h.-Castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Alpujarreña que dará por finalizadas las fiestas de 2025.

Lunes, día 6

19:00 h.-Misa en honor a los difuntos.

Martes, día 7

19:00 h.-Misa en honor a la Virgen del Rosario.