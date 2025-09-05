Santa Pola vive este fin de semana el Desfile Multicolor y la Ofrenda a la Virgen de Loreto

Santa Pola continúa con sus celebraciones y se prepara para un fin de semana grande en sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Loreto, con dos actos que atraerán a miles de vecinos y visitantes: el desfile multicolor del sábado y la ofrenda floral del domingo.

Un desfile multicolor más inclusivo

El desfile, que tendrá lugar el sábado 6 de septiembre a partir de las 20:30 horas, recorrerá la calle Elche, Glorieta, Muelle y Pérez Ojeda hasta San Antonio con la participación de comparsas y grupos festeros. La gran novedad de este año será la creación de un espacio azul para personas neurodivergentes, impulsado por el Ayuntamiento “con el fin de mejorar la experiencia de todos los ciudadanos y que puedan disfrutar al máximo de las fiestas patronales”.

El Desfile Multicolor de Santa Pola es uno de los principales atractivos de las fiestas / Antonio Amorós

Este espacio se situará a la altura del Auditorio El Palmeral, en el inicio del recorrido. Allí, las comparsas reducirán la intensidad de la música para que quienes lo necesiten puedan vivir el espectáculo de manera más tranquila y segura.

La jornada incluirá también actividades desde la mañana, como la regata de vela crucero Memorial José Luis Martínez Latour, la tradicional cohetà a las 15:00 horas y, al caer la noche, música, baile y el esperado castillo de fuegos artificiales en el espigón de la Playa de Levante, previsto para la 1:00.

Devoción y tradición con la ofrenda floral

El domingo 7 de septiembre, la emoción se trasladará a la ofrenda floral a la Virgen de Loreto, uno de los momentos más esperados de las fiestas. La concentración de festeros será a las 19:00 horas en la Plaza del Mercado, desde donde arrancará el desfile hacia la Capilla del Castillo por las calles Mayor, Ángel y Elche.

Las festeras de Santa Pola ofrendan sus flores a la Virgen de Loreto / Antonio Amorós / ANTONIO AMOROS

La patrona recibirá las flores en una cita que, cada año, congrega a cientos de participantes ataviados con sus mejores galas, acompañados por la música de las bandas locales. A partir de las 22:30 horas, la devoción se transformará en emoción con la serenata a la Virgen de Loreto, a cargo de la Banda Unió Musical de Santa Pola y la Coral Levantina Antonio Espinosa en el Castillo-Fortaleza.

Ofrenda floral a la Virgen de Loreto en una imagen de archivo / Antonio Amorós

Ambos actos forman parte de un intenso programa que combina devoción, tradición y ambiente festivo, con actividades para todos los públicos: desde las despertàs matinales hasta las noches de fiesta en cuartelillos y barracas. La mascletà nocturna del domingo, a la 1:00 en la Avenida de los Baños, pondrá el broche a un fin de semana que será clave en la recta final de las celebraciones patronales.

Lunes: día grande en honor a la Virgen de Loreto

El lunes 8 de septiembre, jornada central en honor a la patrona, los actos comenzarán a las 8:45 con la despertà, seguida a las 9:00 de la solemne misa en el Patio de Armas del Castillo. A las 10:30, el recinto acogerá el canto del motete original a la Virgen de Loreto, mientras que la Glorieta será escenario de una potente mascletà a las 13:30.

Por la tarde tendrá lugar la solemne procesión de la Virgen, a partir de las 20:00, partiendo de su Capilla y recorriendo las calles del casco urbano antes de regresar al Castillo. Como cierre, a la 1:00 de la madrugada, se disparará en el espigón de la Playa de Levante un gran castillo de fuegos artificiales, acompañado de una potente bomba final que pondrá el broche de oro a las fiestas patronales.