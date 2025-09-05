Soler: "Me dedicaré a lo que crea conveniente, pero jamás caeré en incompatibilidad"

El concejal de Estrategia Municipal del Ayuntamiento de Elche, Francisco Soler, defendió este viernes su decisión de renunciar a la dedicación exclusiva, por lo que pasará a percibir el 75 % del sueldo (perderá unos 12.800 euros brutos anuales pasando de 50.142 euros a 37.600 euros brutos), lo que le permitirá compaginar la actividad pública con su despacho como asesor fiscal y consultor de empresas, sin explicar los motivo más allá de que se trata de un asunto personal. El edil, al ser preguntado por una posible incompatibilidad dijo en un tono airado que eso "jamás pasará" y añadió "me dedicaré a lo que crea conveniente".

Era la primera aparición pública desde que INFORMACIÓN publicó en agosto que Soler había registrado por escrito su renuncia. "He tomado una decisión y aquí nadie ha dejado nada. Lo que se ha dejado es un 25% de la retribución que por este trabajo se estaba efectuando. ¿Por qué? Pues porque las normas, igual que cuando estamos hablando del plan económico, las normas están para cumplirlas", resumió Soler, añadiendo, "no hay que especular con lo que hay hecho aquí. Es decir, yo dentro de esa normalidad legal y personal, tomo una decisión que es compatibilizarlo con actividades mías que serán las que yo crea oportuno". Y dijo que la tomaba con "total normalidad" recordando que "tengo una vida al margen de esto y he tomado la decisión por una cuestión puramente personal que me afecta a mí y a los míos exclusivamente. Ahora, yo no he dejado nada".

Añadió que "yo estoy aquí, vamos a hacer al 100% o al 200. Estoy aquí desde la mañana a la noche a disposición del Ayuntamiento y voy a seguir exactamente igual, pero hay que cumplir la ley escrupulosamente". Dijo que la renuncia no le implica "para nada bajar el grado de trabajo, de aplicación en redundancia con este proyecto de Pablo RUz que desde el primer momento yo lo sabía. Yo sabía dónde me metía y él sabía a quién le estaban cargando el trabajo y creo que estamos trabajando muy bien, porque los resultados están ahí". Y el regidor, sin que se le preguntara, añadió que es normal "reducir un porcentaje de tu salario para seguir trabajando de manera total al servicio de tu pueblo".

Conflicto de intereses

Soler subió el tono cuando se le preguntó por si podría existir un conflicto de intereses, como apunta la oposición: "Que diga exactamente qué conflicto de intereses hay. Los conflictos de intereses son para quien está con la dedicación al 100 % al 75 o al 50. Una cosa es el porcentaje de dedicación al Ayuntamiento y otra cosa es la compatibilidad. Esa disminución de sueldo no se puede usar para poner en duda mi honorabilidad. Hay quien tiene dificultades para poderse ganar la vida fuera de la administración".

Un momento de la comparecencia de Pablo Ruz y Francisco Soler / M. Alarcón

Dijo también que "yo estoy aprendiendo mucho para servir a los ciudadanos, porque tienes una visión muy particular, muchas veces queremos desde fuera y todo se está haciendo mal, que se demoran las cosas por interés, por dejadez o por desidia, porque es malo este o porque tal. Cuando llegas aquí te das cuenta de las dificultades administrativas que hay. Ahora, poner en duda la honorabilidad de una persona por decir que puedes tener una incompatibilidad de la labor profesional con lo que tú estás haciendo aquí, ahí mucho ojo. O lo dices claro o te callas. Seas quien seas" y zanjó el tema afirmando que "yo me dedicaré a lo que crea conveniente, evidentemente, yo tengo un despacho profesional entre otras cosas y los servicios que se hagan con compañeros ganando lo que tengan que hacer. Jamás incurriré en ninguna incompatibilidad. A lo mejor lo que se quiere es eso, es que esté gente que solo puede vivir de la administración pública, que su objetivo es seguir viviendo de la administración pública y a lo mejor, pues claro, cuando venimos gente de fuera que hacemos un paréntesis en nuestra vida para ayudar a un proyecto que creemos, estamos convencidos de que es mejor para todos los ciudadanos, porque cuando yo digo que estoy ayudando a Pablo Ruiz a un proyecto, realmente lo que estoy ayudando es a esta ciudad".