La UMH de Elche inicia el curso con más de 2.800 nuevos estudiantes y cuatro nuevas titulaciones
La institución arranca las clases este lunes en sus cuatro campus con 32 grados y cinco dobles grados
La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) prepara el inicio del curso 2025/2026, que arrancará el próximo lunes, 8 de septiembre, en sus cuatro campus, con más de 2.800 estudiantes de nuevo ingreso matriculados en estudios oficiales de grado y máster.
Campus y matriculaciones
Las clases comenzarán simultáneamente en los campus de Elche, Altea, Sant Joan d'Alacant y Orihuela, y entre los estudiantes de nuevo ingreso se cuentan, además, matriculados en 32 grados y cinco dobles grados, todos distribuidos en los cuatro campus, cada uno con un entorno adaptado a las titulaciones impartidas. Entre las novedades más destacadas figuran los grados en Enfermería, Ingeniería en Tecnologías Industriales, Gestión, Comercial y Marketing, así como el Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, según detalla la propia institución.
Oferta formativa reforzada
La expansión académica de este curso se concreta en una oferta que suma, además de los grados mencionados, una variada cobertura de estudios oficiales de máster y doctorado. Además, la apertura del nuevo grado en Enfermería ha sido especialmente demandada: se oficializó este curso tras el visto bueno del Consejo de Universidades, y se han recibido cerca de 4.000 solicitudes para solo 80 plazas, reflejando un fuerte interés entre el alumnado.
Demanda sin precedentes
Asimismo, la UMH ha superado expectativas: ha cubierto el 100 % de las 2.707 plazas ofertadas, alcanzando un récord histórico con 22.271 solicitudes, un 44 % más que el año anterior, mientras que más de 19.500 estudiantes permanecen en lista de espera. Las titulaciones con mayores exigencias en nota de corte incluyen Medicina, Enfermería y Biotecnología.
