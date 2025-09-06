Ciberataque en Elche: El Ayuntamiento se declara Amber Strict

Hace dos semanas nadie, a excepción de sus miembros, sabía que Elche contaba con un Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad. Ahora toma decisiones sin transparencia ni necesidad de informar a nadie, incluso a la oposición socialista que le ha solicitado acceder a las actas de las sesiones que la primera semana del ciberataque sabíamos que eran diarias (incluso dos en la misma jornada) y del que ahora no sabemos nada. Ni quiénes son sus miembros más que por las fotografías donde aparecen y desaparecen concejales del gobierno y técnicos municipales de alto rango.

¿Es posible esta falta de transparencia en un órgano público?. Según el Gabinete de Alcaldía sí porque se ha declarado un «AMBER+STRICT». Una figura de difícil encaje municipal, que no aparece en protocolos municipales pero que se ha convertido en un cortafuegos y eso quiere decir solo una cosa. Lo ocurrido es mucho más grave de lo que se pensaba. Tanto que ni se informa a la oposición, garante también de los derechos de los ciudadanos que les votaron. Pero, ¿qué es el Amber Strict?. Es una categoría del Protocolo de Semáforo (TLP o Traffic Light Protocol) en ciberseguridad que indica que la información compartida es sensible y restringida a la divulgación únicamente dentro de la organización receptora, sin poder compartirla personas externas. El término «amber» por sí solo permite compartir la información con socios cercanos y clientes, mientras que el adjetivo «+strict» impone un nivel de restricción aún mayor, limitándola estrictamente al equipo interno de la organización.

Decreto

El argumento para declararlo, aunque no se tiene constancia de decreto alguno del alcalde, es que la información que se maneja es sensible y puede causar daño si se comparte ampliamente. Se puede compartir de forma limitada dentro de la organización y con sus asociados cercanos, pero no con el resto y para Ruz PSOE y Compromís son «el resto».

La decisión, que se desconoce bajo qué amparo legal se ha adoptado y por cuánto tiempo, quiere poner distancia entre PP y Vox y la oposición en este asunto. Otra cuestión es lo que diga la Agencia Protección de Datos a la cual ya se le ha conminado una investigación por todo este asunto del ciberataque.