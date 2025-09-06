Santa Pola brilla en un multitudinario Desfile Multicolor con música y tradición

Santa Pola volvió a demostrar esta noche de sábado por qué el Desfile Multicolor es uno de los actos más esperados de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Loreto. Con la participación de casi un millar de festeros repartidos en comparsas, escuelas de danza, academias y asociaciones locales, las calles del centro se convirtieron en un escenario abierto donde el color, la música y la tradición se dieron la mano ante un público entregado.

La comitiva arrancó, como es tradición, desde el auditorio El Palmeral, aunque este año con una novedad destacada: la creación de un espacio azul para personas neurodivergentes. Situado al inicio de la calle Elche, este punto permitió que vecinos y visitantes con hipersensibilidad al sonido pudieran disfrutar del desfile de una manera más tranquila, gracias a la reducción del volumen de las bandas y equipos de música a su paso.

Música, baile y homenajes a la tradición marinera

Las reinas y damas de las fiestas mayores, infantiles y de la tercera edad encabezaron el desfile subidas en carrozas decoradas con mimo. Tras ellas, se sucedieron las comparsas con espectáculos de lo más variado: desde coreografías al ritmo de los artistas del momento como Lady Gaga, Mónica Naranjo o LMFAO hasta números que homenajearon los pasodobles clásicos y los bailes de raíz flamenca. Hubo también espacio para el rock más vibrante con "I will survive", para los homenajes a la música italiana y hasta para rescatar grandes temas de la memoria colectiva.

Multitudinaria respuesta del público

La afluencia fue masiva en todo el recorrido, que atravesó la Glorieta, la calle Muelle y la avenida Pérez Ojeda, iluminada para la ocasión. Familias enteras ocuparon cada rincón disponible para no perderse el paso de comparsas y carrozas, muchas de ellas con vestimentas deslumbrantes, llenas de lentejuelas, plumas y colores intensos.

La alegría fue la nota dominante, pero también la diversidad de propuestas: exhibiciones de salsa, samba, música urbana y rock internacional se alternaron con los toques más tradicionales. “El Desfile Multicolor es una fiesta dentro de las fiestas”, comentaba una vecina, mientras sus hijos coreaban y bailaban al ritmo de la música.

De la algarabía al recogimiento

Tras la explosión de música y danza, el calendario festero continúa este domingo con la solemne Ofrenda Floral a la Virgen de Loreto, a partir de las 20 horas. Las calles Mayor, Ángel y Elche se llenarán de devoción en un acto que desembocará en la capilla del Castillo, donde se depositarán cientos de ramos como muestra de cariño a la Patrona. La jornada concluirá con la tradicional Serenata a cargo de la Banda Unió Musical de Santa Pola y la Coral Levantina Antonio Espinosa, antesala de un lunes que acogerá los actos más solemnes en honor a la Virgen.