El coste del parque empresarial de Elche se rebaja tras dejar fuera la rehabilitación de la Casa de la Mina

Otro paso más dentro de un camino que, a fuerza de prolongarse durante casi diez años, parece que no vaya a acabar nunca. Todo después de que la junta de gobierno local aprobara recientemente el Programa de Actuación Integrada (PAI) para el desarrollo del sector E-49 del Plan General de Ordenación Urbana, esto es, la ampliación de Elche Parque Empresarial. Un trámite que, además de permitir que el proyecto siga avanzando, aunque sea al ritmo que suelen llevar los procesos urbanísticos, también ha supuesto ligeros cambios sobre la hoja de ruta inicial. Al menos, desde el punto de vista de los costes. Tanto es así que se ha incrementado el valor del suelo en situación de origen beneficiando a las personas que opten por no adherirse; y se han modificado ligeramente los valores de repercusión de suelo utilizados en los cálculos de la Memoria de Viabilidad Económica, aunque el resultado en este caso no ha variado, ya que la actuación, tanto en el anterior documento como en el nuevo, es económicamente viable. Junto a ello, se han incluido indemnizaciones por construcciones que no se habían tenido en cuenta. Ahora bien, pese a todo, se han reducido las cargas de urbanización en un 0,8 %, porque, al mismo tiempo, se ha quedado fuera del coste la rehabilitación de la Casa de la Mina, también conocida como Torre Ibarra, propiedad en estos momentos de la empresa municipal Pimesa, que, además, actúa como agente urbanizador de la ampliación.

La Casa de la Mina, con el vallado que la cerca, tal y como aparece en el proyecto de rehabilitación. / INFORMACIÓN

Varios edificios

El complejo, compuesto de varios edificios construidos en diferentes fases, desde el siglo XIX hasta los años cincuenta del siglo pasado, cuenta con una casa principal que responde al tipo de alquería clásica del Camp d’Elx, y desde el principio se planteó que el proyecto de rehabilitación de las cubiertas y fachadas de este conjunto constructivo fuera asociado a la expansión del parque de Torrellano. Hasta el extremo de que se apuntó a la recuperación de los elementos que conforman la envolvente general y la imagen exterior de la Casa de la Mina, para evitar su deterioro, a expensas de que se decidiera el uso que se le daría a la construcción, cuando ya se acometería una actuación de más calado. Se veía todo tan encauzado que incluso se cifró el coste en 637.669,35 euros y se dio un plazo de ejecución de cuatro meses.

La Casa de la Mina, en una imagen del proyecto de rehabilitación. / INFORMACIÓN

Una obligación de la Administración local

Sin embargo, como queda constancia en el acuerdo por el que la junta de gobierno da luz verde al PAI, en las alegaciones presentadas por los afectados uno de los denominadores comunes era la oposición a que entrara dentro de las cargas de urbanización la rehabilitación de la Casa de la Mina. Una cuestión que el servicio técnico municipal ha estimado, al considerar que es «una obligación de las personas propietarias, que en este caso es la Administración local, y no una carga de urbanización». Los técnicos se amparan en lo que marca la legislación autonómica y determinan que es necesario excluir ese importe como carga de urbanización del PAI. Otra cosa es que eso pueda frenar ahora su recuperación.

Del siglo XIX y con protección ambiental La edificación se encuentra incluida en el catálogo del Plan Especial de Protección de Edificios y Conjuntos de Elche, aprobado en 1998, con un nivel de protección ambiental, con mención al porche, a la composición, elementos y materiales de fachada, y al esquema organizativo de la vivienda como elementos principales. La casa principal podría ser del siglo XIX, y se amplió luego con otras construcciones, hasta llegar a una superficie total de unos 1.358 m2 distribuidos en cuatro plantas en el caso de la casa principal, y conformando tres viviendas y otras dependencias anexas, entre ellas, una torre y una capilla.

Las indemnizaciones

Por otra parte, la incorporación de las indemnizaciones por construcciones que no se habían tenido en cuenta inicialmente ha llevado a que el importe haya pasado de 762.806 euros a los 958.936 euros que se contemplan en esta nueva valoración, aunque, una vez más, es una estimación provisional.

La Casa de la Mina, en una imagen del proyecto de rehabilitación. / INFORMACIÓN

Las cargas

Con todos estos puntos de partida, el total de cargas de urbanización se eleva ahora a 40,2 millones de euros, 48,6 millones de euros si se tiene en cuenta el IVA. De este modo, si se suman las indemnizaciones y el canon de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (Epsar), la cifra global se situaría ahora en 49,9 millones de euros. En paralelo, el valor total del suelo sin urbanizar se establece en 20,9 millones y el suelo urbanizado, en 20,9 millones de euros.

Una vista de la configuración que tendrá la zona de ampliación del Parque Empresarial. / INFORMACIÓN

Los tiempos

Precisamente por todos los patinazos que se han venido dando en cuanto a los plazos con la ampliación de Elche Parque Empresarial, desde el Ejecutivo local ya nadie se atreve a dar plazos. Sin embargo, en el propio documento municipal para el PAI se plantea un tiempo estimado de nueve meses. Posteriormente, se calculan seis meses para la licitación de las obras de urbanización, nueve meses para la tramitación del proyecto de reparcelación y la iniciación de las obras de urbanización sería en los seis meses siguientes desde la inscripción de la reparcelación. El plazo de ejecución de los trabajos de urbanización, en este sentido, es de 36 meses.