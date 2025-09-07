Un estudio de la UMH plantea cambios en la sanidad para afrontar la soledad

«La soledad debe tratarse como un factor de riesgo equiparable a otros indicadores clínicos como la hipertensión o la diabetes», explica la profesora del Departamento de Psicología de la Salud de la UMH de Elche, María Antonia Parra Rizo, primera firmante del estudio publicado por la revista Educación Médica, en el que se propone una estrategia formativa que incluya talleres sobre comunicación con adultos mayores, simulaciones clínicas y un enfoque interdisciplinario que integre trabajo social, psicología y medicina. En la investigación han participado expertos en geriatría y educación médica que advierten que las carreras de Medicina y Enfermería no preparan adecuadamente a sus estudiantes para detectar ni gestionar este fenómeno, lo que genera una brecha crítica en la atención integral de pacientes mayores. La medida se plantea como respuesta a una tendencia global: el envejecimiento poblacional, que ya está transformando los sistemas sanitarios y sociales.

«No todos los estudios revelan un vínculo directo entre la soledad y desenlaces clínicos específicos, pero sí hay evidencia suficiente para considerarla un factor relevante en la planificación asistencial», explican los autores. Esta problemática no solo afecta al individuo, sino también al sistema de salud, ya que incide en la adherencia al tratamiento y en el uso ineficiente de recursos sanitarios. La Generalitat Valenciana ha mostrado su preocupación por este problema creciente.

Una investigación de la UMH plantea una formación en Sanidad, Psicología y TrabajoSocial

Según los datos recogidos en el informe, la soledad no es simplemente un problema emocional, sino que tiene consecuencias reales en la salud. «Se ha documentado que la soledad crónica puede asociarse con un mayor riesgo de depresión, deterioro cognitivo, enfermedades cardiovasculares e incluso con una mayor mortalidad prematura». Esto se traduce en una mayor carga asistencial y en un incremento de costos para los sistemas sanitarios.

El análisis resalta que «en instituciones de larga estancia, hasta el 56 % de los residentes sufren soledad persistente», lo cual refuerza la urgencia de actuar desde múltiples frentes, especialmente en la formación profesional. Aunque existen herramientas de cribado como la Escala de Soledad de UCLA o el Cuestionario ESTE, su utilización no está generalizada en la práctica clínica habitual.

Estrategia innovadora

Para solventar esta brecha, se propone un programa docente que incorpore la detección y el manejo de la soledad como un elemento clave en la formación de futuros profesionales de la salud. El modelo metodológico se basa en talleres prácticos, simulaciones clínicas y un enfoque interdisciplinario que involucra a medicina, psicología y trabajo social. «Se recomienda incluir la evaluación rutinaria de la soledad como un factor de riesgo más en la historia clínica, al mismo nivel que la presión arterial o la glucemia», explica uno de los coordinadores del proyecto, que destaca la importancia de formar a tutores de residentes, quienes tienen un rol crucial en la transmisión de competencias clínicas y humanistas.

Hay más circunstancias que explican la importancia de afrontar esta enfermedad, como que influye de forma notable en la adherencia al tratamiento médico. «La falta de motivación y apoyo, a menudo asociada a estados de ánimo negativos, incrementa la probabilidad de omitir citas o descuidar la pauta farmacológica», asegura el documento. Esto repercute en un control deficiente de las enfermedades crónicas y en un aumento de hospitalizaciones.

Además, «la menor supervisión y la falta de recordatorios contribuyen a elevar el riesgo de errores y olvidos», recalca el informe. En fases avanzadas o de cuidados paliativos, la ausencia de un sostén emocional retrasa la planificación anticipada de directivas avanzadas o testamento vital, y genera una mayor carga emocional tanto para el paciente como para los familiares.

El estudio plantea un programa modular, que tendría una duración de entre 8 y 12 semanas , con sesiones de entre 2 y 3 horas. Se prioriza el formato virtual para facilitar la participación de profesionales de distintas localidades y disciplinas. Las unidades temáticas cubren desde la definición de la soledad y su impacto en la salud, hasta estrategias de intervención comunitaria y formación de tutores.

Identificación

Una de las áreas centrales del programa es la identificación temprana de la soledad mediante escalas validadas. «Es fundamental que los profesionales adquieran habilidades de comunicación efectiva con pacientes mayores», subraya el texto. Para ello, se proponen talleres de role-playing (juego de roles), simulaciones clínicas y casos prácticos. El éxito del programa depende de un enfoque interdisciplinario que integre conocimientos de medicina, psicología, trabajo social y terapia ocupacional . Según el informe, «la colaboración entre distintas disciplinas enriquece la detección y el manejo, proponiendo intervenciones holísticas y contextuales».

Los participantes aprenderán a trabajar en equipo y a coordinar redes de apoyo para personas mayores. «Se espera que los profesionales reconozcan las distintas formas de soledad y comprendan su efecto en la salud física y mental», dice uno de los investigadores. Como parte del contenido, se propone una unidad dedicada a políticas públicas y recursos disponibles. Uno de los puntos más innovadores del programa es la necesidad de reformar las políticas de salud pública para incluir la soledad en la planificación sanitaria, «reconocer que la soledad incrementa los costos del sistema de salud invita a su detección y abordaje para optimizar recursos sociosanitarios», concluyen los autores.