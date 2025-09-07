Santa Pola tiñe de flores el Castillo en una emotiva Ofrenda

Santa Pola volvió a vivir esta noche de domingo uno de los momentos más esperados y emotivos de sus fiestas patronales: la Ofrenda Floral a la Virgen de Loreto. Desde primeras horas de la tarde, la Plaza del Castillo se convirtió en punto de encuentro para cientos de festeros, reinas, damas y vecinos que, con ramos en las manos y emoción en los rostros, se dispusieron a acompañar a la patrona en un recorrido que llenó de color las calles céntricas hasta desembocar en la capilla del Castillo.

La comitiva, nutrida y diversa, avanzó entre la mirada atenta del público, que volvió a responder de manera masiva en este acto que combina tradición, religiosidad y participación ciudadana. Vestidos con los trajes propios de cada comparsa o agrupación, los festeros caminaron junto a familias enteras que no quisieron perderse la cita, algunos con hijos y nietos en brazos, en un gesto de continuidad generacional que refuerza el sentido comunitario de la celebración.

Del blanco y azul a un mosaico multicolor

Aunque la tradición marinera dictaba antaño que los ramos fueran blancos y azules, este año la variedad cromática fue la nota dominante. En pocos minutos, la hornacina de la patrona quedó cubierta por un manto floral multicolor, tejido con claveles, margaritas, rosas y lirios que fueron depositando vecinos y comparsistas. Cada ramo era un gesto de gratitud, una petición de protección o simplemente un homenaje a la Virgen, cuya figura quedó rodeada por un mosaico de flores tan diverso como la propia comunidad que la venera.

El cortejo estuvo encabezado por las reinas y damas de las fiestas mayores, infantiles y de la tercera edad, que entregaron los primeros ramos. No faltaron autoridades municipales, representantes de asociaciones locales y de municipios hermanados, así como la Cofradía de Pescadores.

La presencia de comparsas de Moros y Cristianos, escuelas de danza y entidades sociales aportó un carácter plural a la ofrenda, que se prolongó hasta bien entrada la noche. El calor del público, que flanqueaba el recorrido por calles como Mayor, Ángel y Elche, dio aún más realce al acto, que volvió a convertirse en uno de los más multitudinarios del calendario festivo.

Serenata y víspera del día grande

Una vez completado el manto floral en la capilla del Castillo, la Banda Unió Musical de Santa Pola y la Coral Levantina Antonio Espinosa ofrecieron la tradicional serenata a la Virgen de Loreto, que emocionó a los presentes con piezas cargadas de simbolismo. La jornada culminó con música y un ambiente de recogimiento festivo, preludio de lo que hoy será el día grande de las fiestas, con la solemne Procesión en honor a la Virgen de Loreto (20 horas) y el castillo de fuegos artificiales en la Playa de Levante como colofón a la 1 de la madrugada ya del martes.