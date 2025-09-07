Más allá de la bata blanca: la otra medicina hospitalaria

La Unidad de Trabajo Social del Hospital Universitario del Vinalopó es uno de esos servicios discretos que rara vez aparece en los organigramas públicos o en los reconocimientos oficiales. Sin embargo, sin su intervención, muchos de los procesos clínicos se quedarían cojos. «Nosotras siempre hablamos de ámbito sociosanitario», explica la coordinadora del servicio, Leticia Beltrán Giménez. «Porque, cuando alguien ingresa en un hospital, nunca lo hace por gusto: viene con miedo, con inseguridad, y es entonces cuando intervenimos».

Las trabajadores sociales del Hospital del Vinalopó utilizan un servicio de traducción simultánea con el que se pueden comunicar con pacientes hasta en 50 idiomas diferentes. | MATÍAS SEGARRA

La unidad está formada actualmente por 13 profesionales repartidas entre el hospital y los centros de salud del departamento, con presencia también en áreas específicas como salud mental infantil y de adultos, o la unidad de conductas adictivas. Cada una desempeña funciones distintas, pero todas comparten un objetivo: ayudar a mejorar la situación de los pacientes y de sus familias y uno de sus secretos para el éxito es precisamente la coordinación, «absolutamente clave en nuestro desempeño», añade Beltrán.

Las funciones

El trabajo diario comienza con la llamada entrevista social: «Escuchar al paciente, entender su contexto y valorar qué recursos necesita. Puede tratarse de planificar un alta hospitalaria para que el retorno a casa no sea traumático, de orientar sobre ayudas a la dependencia, de informar sobre recursos de acogida o de activar protocolos de protección en casos de violencia de género o menores en riesgo», detalla la coordinadora.

«Nuestra clave es actuar, por ejemplo planificando un alta, para que el impacto en la vida cotidiana sea el menor posible», apunta Patricia García Moreno, una de las técnicas del servicio. «Si tu abuelo se rompe la cadera, no solo afecta al hueso ni al paciente: sacude a toda la familia. Es ahí donde entramos nosotras».

Los pacientes invisibles

Los colectivos con los que más trabajan las profesionales del Vinalopó reflejan la gravedad de los casos: pacientes dependientes, mujeres víctimas de violencia de género, menores en situación de riesgo, personas sin hogar, migrantes en situación irregular o pacientes con enfermedad mental.

Una de las trabajadoras sociales del Hospital del Vinalopó en la habitación de un paciente / Matías Segarra / MATIAS SEGARRA

«Últimamente hemos visto un incremento alarmante de agresiones sexuales a adolescentes. Este asunto y la violencia de género son ámbitos de actuación urgentes», reconoce Beltrán. También mencionan la realidad de los recién nacidos expuestos a tóxicos o el trabajo diario con personas sin recursos. «Lo peor del ser humano lo vemos nosotras», resume la coordinadora, que añade que «también vemos lo mejor: porque de cada situación sacamos una oportunidad de mejora».

Idiomas y barreras

Uno de los instrumentos esenciales para tratar a extranjeros en el hospital es Dualia, un sistema de traducción simultánea con intérpretes en más de 50 idiomas. Se utiliza desde las consultas más complejas -como una entrevista con una víctima de violencia de género extranjera- hasta cuestiones tan simples como ayudar a un paciente alemán ingresado a pedir un cargador para llamar a su familia.

«Dualia elimina la barrera idiomática y mejora la relación de ayuda con el paciente», explica García Moreno. «Un caso que recuerdo es el de un matrimonio francés: ella sufrió un deterioro cognitivo agudo y él, dependiente de ella, se quedó desamparado. Solo gracias a la traducción pudimos localizar a la familia y organizar su traslado seguro».

Otros ejemplos son aún más delicados: notificar un fallecimiento a familiares de origen chino que no hablan castellano, entrevistar a mujeres víctimas de mutilación genital femenina procedentes de África, o informar de diagnósticos graves a pacientes recién llegados de diferentes países. «En momentos de tanta vulnerabilidad, que alguien pueda hablarte en tu idioma cambia todo», afirma Leticia Beltrán Giménez.

Las trabajadoras sociales del Hospital del Vinalopó tienen su propio despacho en el centro sanitario / Matías Segarra

Violencia de género y mutilación femenina

El hospital se ha convertido también en referente provincial en atención a la violencia de género. El trabajo coordinado con servicios de urgencias, ginecología, pediatría o medicina interna permite detectar cada vez más casos. «Todos los profesionales están muy sensibilizados y saben activar el protocolo ante la mínima sospecha», subraya Beltrán.

La unidad además ha asumido un papel pionero en la atención a mujeres que han sufrido mutilación genital femenina, especialmente de origen africano. No solo trabajan con las mujeres ya mutiladas, sino que desarrollan programas de prevención con niñas nacidas en España para evitar que sean sometidas a esa práctica durante viajes a sus países de origen.

«Es un trabajo brutal de prevención y sensibilización, que implica a toda la comunidad sanitaria y educativa», recalca la coordinadora.

El peso de la coordinación

Si algo destaca el equipo es la coordinación constante con otros servicios: desde juzgados, servicios sociales, ONG o colegios hasta la propia Atención Primaria. Ese engranaje permite la llamada continuidad asistencial, es decir, que un paciente no quede desatendido tras el alta hospitalaria.

«Podemos intervenir en un caso de urgencias, pero luego será la trabajadora social del centro de salud quien dé continuidad», explica García Moreno. «Esa red es la garantía de éxito de cualquier intervención», añade.

La unidad ha crecido en pocos años: de cinco profesionales en 2019 a las 13 actuales. Una apuesta del departamento por un área que antes pasaba desapercibida y que ahora se reconoce como imprescindible.

Trabajadoras del servicio social que ofrece el Hospital del Vinalopó en Elche / Matías Segarra

Humanizar lo inhóspito

Para Beltrán, la clave de todo está en una palabra: humanización. «El hospital es un entorno hostil por naturaleza: dolor, miedo, incertidumbre. Nuestra labor es hacerlo un poco más humano», manifiesta.

Escucha activa, empatía, inteligencia emocional, orientación al paciente y ausencia total de prejuicios son las herramientas con las que trabajan. «Dejamos nuestra mochila personal fuera para poder atender con objetividad y respeto», concluye García Moreno.

La Unidad de Trabajo Social del Hospital Universitario del Vinalopó demuestra que, más allá de los diagnósticos médicos y los tratamientos clínicos, la atención sanitaria solo es completa cuando incorpora la dimensión humana y social de cada paciente. Con un equipo en crecimiento, un trabajo coordinado con múltiples servicios y una vocación de escucha y acompañamiento, estas profesionales convierten la vulnerabilidad en un espacio de apoyo y cuidado. Su labor, tantas veces invisible, es hoy un pilar imprescindible para humanizar la sanidad.