Algorós-Derramador ya tiene reinas y damas tras una gala sobre los lazos que unen a los festeros
Medio millar de vecinos asiste a la coronación de Estefanía Navas, como Reina Mayor; María Cases y Haydeé Boix, como Damas Mayores; Olivia Mojica, como Reina Infantil; y Marina García y Paula Ruiz, como Damas Infantiles
“Ese hilo rojo nos trae hoy aquí, enlazando vecinos, amigos y familias para vivir juntos la ilusión festera. Un hilo rojo que nos recuerda que nada es casualidad, que la fiesta es el lazo que une nuestros corazones y que nos hace sentirnos siempre parte de una familia”. Con estas palabras de Inés Agulló, presentadora y miembro de la comisión de fiestas, comenzó la gala de imposición de bandas y fajines a Reinas, Damas y cargos festeros de San Isidro Labrador, en las pedanías de Algorós y Derramador, ante medio millar de personas que llenaban el recinto festero instalado junto a la ermita.
En el escenario, presidido por una gran tela con el lema “El hilo que une el camino festero”, idea de dos jóvenes chicas de la comisión de fiestas, recibieron sus bandas acreditativas Estefanía Navas Rico, Reina Mayor; María Cases Pérez y Haydeé Boix Pomares, Damas Mayores; Olivia Mojica Belmonte, Reina Infantil; y Marina García Briones y Paula Ruiz Ballester, Damas Infantiles, de manos de sus antecesoras en el cargo, que fueron despedidas con calurosos aplausos tras emotivos discursos.
Nombramientos
Antes de estos nombramientos fueron entronizados como festeros de honor Baltasar Martínez Martínez y María Esther Ruiz Martínez, padres de Marta Martínez Ruiz, Reina Mayor saliente y actual Dama Mayor de las fiestas de Elche, cuya intervención en el acto recibió numerosos elogios e incluso puso a gran parte del público en pie mientras recibía largos aplausos. Baltasar Martínez es el autor de una escultura descubierta a pie de escenario durante el acto como homenaje a todas las chicas que lucen con orgullo los trajes regionales uniendo tradición y belleza, tal como la describen miembros de la comisión de fiestas.
El escenario del recinto festero, junto a la ermita de Derramador, estuvo presidido por una gran tela con el lema “El hilo rojo que une el camino festero” para representar la fuerza de la unión entre las personas que hacen posible las fiestas
Portaestandarte
Los nuevos festeros infantiles, Marcos López Navas y Alaia San Pedro Fernández, también recibieron su correspondiente fajín y banda. Y, por su parte, Nerea Sánchez Girona fue proclamada como portaestandarte 2025. Como “Vecino de honor” fue homenajeado Vicente Bordonado, geógrafo, reportero, “hombre del tiempo” de TeleElx y creador del programa “El camp en festes”, porque “con su trabajo consigue que las fiestas de cada una de nuestras pedanías sean visibles y reconocidas por todos los ciudadanos”, tal como expresó la presentadora durante la comunicación del nombramiento.
Bordonado agradeció la distinción y durante una breve intervención destacó el trabajo de las 14 comisiones de fiestas del campo que forman parte de la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE) para mantener las tradiciones y señaló que “os damos voz a todos para que las fiestas se conozcan no solo en el Camp d’Elx sino también en la ciudad. La suma de todas las fiestas del Camp d’Elx son más fiestas que en la propia ciudad. Todos somos municipio en este sentido, el trabajo que hacéis es magnífico y siempre precisa del reconocimiento del Ayuntamiento”.
Nerea Sánchez Girona es la nueva portaestandarte, Baltasar Martínez y María Esther Ruiz son los festeros de honor y Marcos López y Alaia San Pedro los festeros infantiles
Momentos emotivos
La gala estuvo plagada de momentos muy emotivos. Desde la despedida de las Reinas y Damas 2024 por sus padres, hasta la entrega de un cuadro con la foto de todas las chicas que dejaron sus cargos al presidente de la comisión de fiestas y pedáneo de Algorós, Antonio Vicente Martínez, el pase del video de los momentos vividos durante el reinado o las felicitaciones a los nuevos cargos por parte de miembros de varias comisiones de fiestas.
Esta cita festera contó con la asistencia de las Reinas y Damas de Elche, acompañadas por responsables de la Comisión Gestora de Festejos Populares; representantes de la UFECE, con su presidente, Andrés Coves, al frente; los concejales de Pedanías, Pedro José Sánchez, y de Comercio, Caridad Martínez; miembros de la Corporación Municipal; los pedáneos de Algorós, el ya citado Antonio Vicente, y de Derramador, Inés Martínez, entre otras personalidades.
Vicente Bordonado, geógrafo, reportero y “hombre del tiempo” de TeleElx, fue distinguido como “Vecino de honor” por su trabajo para hacer visibles las fiestas de las pedanías
Cargos
Tanto el presidente de UFECE como miembros de la comisión de fiestas y los concejales impusieron a los nuevos cargos las correspondientes insignias de sus entidades y de la institución municipal. Andrés Coves agradeció el trabajo de la comisión de fiestas, felicitó a los cargos entrantes y salientes y destacó que “el hilo conductor, este hilo rojo, nos une a todos para que podamos seguir haciendo lo que más nos gusta, que es la fiesta”. Y, por su parte, Pedro José Sánchez hizo lo propio y resaltó que “el hilo no se corta o se rompe esta noche, sigue, se convierte en algo perpetuo”.
El acto concluyó con la interpretación del himno de Elche, bailes y un castillo de fuegos artificiales.
