El Ayuntamiento de Elche comienza a precintar ordenadores 15 días después del ciberataque

Informáticos del Ayuntamiento de Elche han comenzado este lunes a precintar ordenadores para que ningún trabajador pueda tener acceso a ellos; es decir, pueda ponerlo en marcha de forma accidental o bien para saber si el suyo ha sufrido algún tipo de infección. La decisión se ha adoptado cuando este lunes se han cumplido 15 días desde que se detectó la intrusión en el sistema que, como ha publicado INFORMACIÓN, se produjo realmente 31 horas antes -el domingo a la 1.50 horas- sin que nadie lo advirtiera hasta el lunes a las 8.53 horas, que fue el momento "oficial" que se facilitó a los medios de comunicación en la única comparecencia pública para explicar lo ocurrido en dos semanas. El servicio informático tardó dos horas en solicitar a todos los trabajadores que apagaran los equipos. Durante este tiempo, con muchos de los 1.800 ordenadores en marcha (aunque había trabajadores de vacaciones) el virus se pudo extender por el sistema, accediendo a equipos o servidores.

Los trabajadores no han sido informados por los informáticos sobre cuándo se resolverá el problema. La administración está muy paralizada y se desconoce si se ha producido un robo de datos o si han sido borrador. El mutismo es total.

Blindado

La falta de información sobre qué está pasando, algo que también afecta a los propios trabajadores municipales, que han tenido que llevarse sus equipos de casa porque los servidores están -que se sepa- inutilizados, es la nota dominante. De hecho, el Ayuntamiento se ha blindado ante la oposición (PSOE y Compromís) para explicar lo que está pasando declarando una figura, denominada Amber Strict, para no verse obligado a informar de la situación real municipal, que nada tiene que ver con la administración local ni está recogida de forma expresa en documentos, aunque sí es utilizada en empresas tras sufrir un ciberataque.

Y, mientras esto sucede, los ordenadores, lejos de ponerse en marcha, están comenzando a precintarse con una cinta, que lleva el sello del Ayuntamiento de Elche, para que permanezca inalterable y que nadie la pueda manipular para conectarse. Esto indica que no se avanza hacia una solución del problema, al menos a corto plazo, cuando la medida se acuerda cuando ya se han cumplido dos semanas del ciberataque, tipo rawnsonware, que ha encriptado los ordenadores municipales.

El precinto, como se observa, lleva el sello municipal / INFORMACIÓN

OMAC sin cita previa

La Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC), que se sepa, es el único servicio que se ha recuperado con normalidad, aunque no existe cita previa. De hecho, la página web municipal está caída y sigue ofreciendo información del pasado mes de agosto sobre los horarios, pero no informa sobre qué está sucediendo y explica a los ciudadanos lo que deben hacer. Al pinchar sobre la etiqueta de cita previa se dirige a una página inactiva.