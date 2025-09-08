Elche inicia el curso escolar con 14 aulas de 3 años vacías y quejas en Las Bayas por falta de medios

Elche ha inaugurado este lunes el curso escolar 2025/2026 con la vuelta a las aulas de cerca de 38.500 alumnos en los distintos niveles educativos. De ellos, 19.630 pertenecen a Infantil y Primaria, 13.200 a Secundaria y Bachillerato, y 5.500 a Formación Profesional. Como notas destacadas: 14 aulas de Infantil de 3 años no se han llenado y padres del colegio La Baia han mostrado sus quejas ante la Conselleria de Educación por falta de medios. Otra más: la edil resaltaba que los arreglos y obras realizadas este verano ya están a punto.

El curso arrancaba oficialmente este lunes a las 9 horas con la visita de la concejala de Educación, María Bonmatí, al colegio Luis Vives para seguir de cerca el inicio de las clases. Allí, la edil recordó que lo que hoy se ofrece “se trata de datos provisionales ya que se siguen produciendo matrículas sobrevenidas o fuera de plazo”. Según apuntó, las cifras definitivas podrían conocerse hacia mediados de octubre.

La concejal de Educación en el Ayuntamiento de Elche, María Bonmatí, expone las cifras del comienzo del curso / INFORMACIÓN

Adjudicación de plazas y vacantes

La edil recordó que en las Comisiones de Educación Extraordinarias celebradas los pasados jueves y viernes se adjudicaron más de 250 plazas en Infantil y Primaria y más de 220 en Secundaria. En el caso de Infantil de 3 años, la oferta para este curso fue de 2.111 vacantes en centros públicos y concertados, con un total de 1.545 solicitudes frente a los 1.893 nacimientos censados en 2022.

De los solicitantes, 1.499 consiguieron plaza en su primera opción. En los colegios públicos, el 99% de los niños fueron admitidos en el centro elegido, con mayor demanda en el CEIP El Pla y el CEIP Clara Campoamor. En los concertados, 84 familias no lograron plaza en primera opción y tuvieron que acudir a centros como Carmelitas, Sagrada Familia, Salesianos, Jesuitinas, Lope de Vega y San José de Calasanz.

“Tras la matriculación sobrevenida de estos meses, a día de hoy, tenemos 350 vacantes libres en el municipio de Infantil de 3 años, lo que supone 14 aulas que todavía no tienen niños”, indicó Bonmatí, quien añadió que “son los propios centros los que, en estas situaciones, reorganizan las aulas haciendo desdobles, lo que les permite bajar las ratios”.

Escuelas Infantiles Municipales

La concejala también avanzó que las Escuelas Infantiles Municipales abrirán sus puertas el próximo lunes 15 de septiembre. En estos centros están matriculados 514 niños de 0 a 3 años, "una etapa fundamental para la conciliación de las familias y el desarrollo educativo temprano". María Bonmatí quiso cerrar su visita con un mensaje de ánimo a la comunidad educativa: “un buen inicio de curso, que empiecen las clases con mucha ilusión por seguir aprendiendo”. Asimismo, agradeció al personal docente por “la gran labor que realizan para que hoy empiecen las clases con normalidad”.

Quejas en Las Bayas

Padres y madres del colegio público La Baia han presentado sus quejas ante la Conselleria de Educación por dos cuestiones: consideran que el número de alumnos de un aula de 5 años excede la ratio y demandan desdoblar la clase también porque se debe respetar la lengua base elegida. Los padres reclaman el desdoblamiento del grupo de Infantil ante lo que consideran una vulneración de derechos y una sobrecarga que compromete la calidad educativa.

En el documento, las familias recuerdan que “la ratio se encuentra fuera de la ley”, ya que el aula cuenta con un alumno con dictamen de necesidades educativas especiales que, según la normativa vigente, debería reducir el número máximo permitido. Sin embargo, el curso pasado concluyó con 22 alumnos y en el actual (2025/2026) el grupo ya suma 24 matriculados, cuando la normativa establece que debería rebajarse a 23, según especifican. En este sentido, la concejal de Educación de Elche señalaba que un alumno con necesidades educativas especiales cuenta como dos, por lo que considera que el aula reseñada estaría dentro de la ratio, que es de 25 alumnos.

Entrada al colegio esta mañana en uno de los centros educativos de Elche / INFORMACIÓN

Reivindicación por ratios y atención individualizada

Los progenitores señalan que la administración ha omitido esta reducción en varias ocasiones “sin importarles la calidad educativa del alumnado en cuestión”. A ello se añade que varios niños del grupo ya cuentan con informes psicopedagógicos y podrían recibir dictamen oficial durante el curso, lo que a juicio de las familias agrava la necesidad de reforzar recursos humanos y organizativos. Amparados en las instrucciones de la Secretaría Autonómica de Educación y en la Orden 20/2019, recuerdan que “cuando se escolarice alumnado con necesidades educativas especiales con grado de apoyo 3 y reducción de ratio, se aplicará esta reducción”.

Derecho a la libre elección de lengua

Otro de los puntos clave del escrito "es el incumplimiento del derecho a la libre elección de lengua base establecido en la Ley 1/2024, de 27 de junio, y en la ORDEN 2/2025". Según explican los padres, en la consulta democrática realizada entre las familias el 57,89 % votó por el valenciano y el 42,11 % por el castellano, por lo que "se debería haber respetado la mayoría y contemplar la posibilidad de abrir línea en ambas lenguas".

Aulas de Infantil del colegio público de Las Bayas en una imagen de la última visita del alcalde al centro / INFORMACIÓN

Sin embargo, denuncian que “los resultados obtenidos en las urnas no están siendo respetados”, lo que consideran una "vulneración del principio de participación activa de la comunidad educativa y del derecho de las familias a decidir". Esta situación, añaden, “genera un clima de incertidumbre y desconfianza en torno al proceso educativo y a las decisiones institucionales”. Los padres y madres insisten en que el desdoblamiento del aula es la única medida que garantizaría una enseñanza de calidad, inclusiva y ajustada al desarrollo integral del alumnado. “Nos preocupa profundamente que nuestros hijos e hijas no estén recibiendo la atención educativa que merecen y que sus derechos estén siendo vulnerados”, advierten.

Por ello, esperan que la Conselleria atienda la solicitud “con la urgencia y sensibilidad que requiere” y recuerdan que su objetivo es lograr una educación pública “de calidad, justa e inclusiva” en Elche. Por su parte, la concejal María Bonmatí exponía que este asunto compete a la Inspección educativa.