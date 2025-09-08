Elche pagó 50.000 euros por el concierto de Raphael y la productora se quedó la recaudación

El pasado sábado, 6 de septiembre de 2025, Raphael volvió a subirse a los escenarios en Elche. Pero más allá del éxito musical de la velada, que la tuvo para los fans, la actuación del veterano cantante ha abierto un debate político y social: el coste de 50.000 euros que el Ayuntamiento destinó al evento mediante un contrato de patrocinio publicitario. Así aparece en la resolución de la adjudicación, fechada el 5 de septiembre, un día antes del evento lo que se justifica en el mismo documento bajo el epígrafe "expediente afectado por el ciberataque".

El procedimiento se tramitó por vía negociada sin publicidad y recayó en una única oferta presentada por la Agrupación de Interés Económico “Tócala Otra Vez, AIE”. La entidad se llevó la adjudicación por un importe exacto de 41.322,31 euros más 8.677,69 euros de IVA, lo que suma la cifra redonda de 50.000 euros con cargo al presupuesto municipal. Aunque formalmente se trataba de un contrato privado de patrocinio, el Ayuntamiento aplicó la normativa de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para garantizar la validez jurídica del procedimiento. No se constituyó mesa de contratación y, tras el informe técnico, la negociación quedó cerrada sin rebaja alguna sobre el precio de salida. Esto supuso que la oferta obtuviera cero puntos en la baremación económica, pero al ser la única presentada, resultó igualmente adjudicataria.

En el expediente se incluyen los requisitos habituales: ausencia de deudas con Hacienda y la Seguridad Social, acreditación de solvencia económica y técnica, escrituras de constitución y un seguro de responsabilidad civil. También consta la retención de crédito correspondiente, aprobada el 15 de julio, que aseguraba la disponibilidad presupuestaria. La empresa adjudicataria "Tócala otra vez, AIE" tiene sede en Murcia y se dedica a la coordinación y organización "con carácter auxiliar de las actividades de sus miembros, la producción, realización, distribución y comercialización, tanto en el territorio nacional como en el extranjero de espectáculos en vivo de artes, escénica y musicales".

Entradas sin venta abierta

Uno de los aspectos más controvertidos del contrato es la gestión de las entradas. Al encuadrarse en la figura de patrocinio y no en la de contratación de un servicio cultural con taquilla pública, los pases no se comercializaron de forma abierta al público. La documentación deja claro que la distribución quedó en manos de la empresa adjudicataria y del propio Ayuntamiento, que las ha podido emplear para acciones institucionales, compromisos o promoción. Esta circunstancia, habitual en contratos de patrocinio, alimenta las críticas sobre la falta de transparencia en el acceso de los ciudadanos al evento. Los precios oscilaron, gastos incluidos, entre los 88 y los 110 euros. El aforo fue de 1.800 entradas y un día antes solo quedaban a la venta unas 15 de las más baratas y una lateral de 99 euros.

Accesibilidad y supervisión

La resolución sí subraya una condición específica: la obligación de garantizar la accesibilidad universal para personas con movilidad reducida, habilitando zonas específicas y cumpliendo con la normativa vigente en espectáculos públicos, como así se hizo. La supervisión del cumplimiento recayó en el jefe de la Sección de Cultura, designado como responsable del contrato. Este funcionario debía certificar el acta de inicio y finalización, además de remitir los informes correspondientes a Contratación e Intervención. El contrato, de carácter urgente, debía formalizarse en los ocho días hábiles siguientes a la notificación y carecía de posibilidad de prórroga.

El expediente justifica la celebración del concierto en “el cumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos” y en la apuesta municipal por este tipo de espectáculos como herramienta de promoción cultural y de imagen de ciudad. Sin embargo, no se alude a un marco conmemorativo especial ni a una efeméride. En ningún momento aparece referencia alguna al Año Jubilar ni a celebraciones religiosas asociadas, por lo que el evento se enmarca en la programación cultural ordinaria, aunque en diciembre y en abril, cuando se presentó, se dijo que era uno de los conciertos que formaban parte del Año Jubilar. Ahora bien, la efeméride que conmemora Elche hasta el 1 de noviembre sí se incluye en la cartelería.

Cartel del concierto, con referencias al Año Jubilar que no aparecen en el contrato / INFORMACIÓN

El debate sobre el gasto

Los 50.000 euros invertidos en Raphael han reavivado el debate sobre el modelo de gasto cultural en Elche. Mientras que para unos se trata de una apuesta por atraer grandes nombres y proyectar la ciudad, otros cuestionan que se recurra al patrocinio —con entradas gestionadas de forma cerrada— en lugar de fomentar programaciones con taquilla abierta.

La elección de un contrato de patrocinio publicitario implica que el Consistorio ha buscado visibilidad institucional asociada a la figura del artista. No obstante, la falta de publicidad del procedimiento y la inexistencia de más ofertas reducen la transparencia de la operación. En lo artístico, Raphael volvió a demostrar su magnetismo y capacidad para llenar recintos con un repertorio que repasa décadas de trayectoria pero centrado en su homenaje a la canción francesa.