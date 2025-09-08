Ruz: "Elche es la ciudad española con más presencia en la feria del calzado de Milán"
El alcalde y el edil de Promoción Económica viajan a la ciudad italiana de la moda para respaldar a las 38 firmas ilicitanas en MICAM
Elche ha vuelto a ser protagonista en la Feria Internacional del Calzado de Milán (MICAM), que este año celebra su edición número 100 coincidiendo con el 50 aniversario del certamen. El alcalde, Pablo Ruz, y el concejal de Promoción Económica, Samuel Ruíz, se han desplazado hasta la capital italiana para acompañar a los 38 expositores ilicitanos que presentan estos días sus colecciones para la temporada de verano de 2026. De la provincia han acudido medio centenar de firmas.
“Estamos presentes un año más en la Feria Internacional de Calzado de Milán acompañando a los expositores ilicitanos en una edición especial en la que Elche es la ciudad española con mayor presencia”, subrayó el regidor, quien recalcó la importancia de un sector que considera “fundamental a nivel social y económico”.
106 expositores españoles y 135 marcas
En total, MICAM reúne a 106 expositores españoles y 135 marcas, con una destacada representación de la Comunidad Valenciana, que supone el 52% del total y proviene en su mayoría de la provincia de Alicante. Dentro de este escenario, Elche ocupa un lugar destacado: con 38 firmas presentes, representa un 36% de la participación nacional.
Los empresarios locales muestran en Milán sus propuestas de calzado para la próxima campaña estival, una cita considerada estratégica en el calendario internacional de la moda y los negocios. El pasado curso, las expectativas fueron buenas.
Apoyo institucional al sector
El alcalde Ruz recorrió los diferentes stands junto a Samuel Ruíz, con quienes conversó sobre las novedades y retos del mercado. El edil de Promoción Económica destacó que “estamos donde debemos estar, apoyando a un sector principal para nuestra economía”.
Asimismo, añadió que “Elche es un referente en moda históricamente pero también en innovación, que es lo que marca la diferencia”.
Una cita estratégica en Milán
La feria, que se celebra del 7 al 9 de septiembre, reúne a miles de profesionales de todo el mundo en la capital lombarda. El respaldo institucional busca reforzar la proyección internacional del calzado ilicitano y consolidar su competitividad en un entorno donde la innovación, el diseño y la calidad marcan la diferencia.
