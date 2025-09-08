Los retos de la granada mollar de Elche: expertos analizan el control de plagas y la adaptación al mercado

La Cooperativa Cambayas de Elche acoge el próximo martes 16 de septiembre la jornada técnica de especialización “Situación actual de la granada: del productor al consumidor”, una cita dirigida a agricultores y profesionales del sector que se celebrará de 17 a 20 horas. Organizado por la Estación Experimental Agraria (EEA) de Elche y la Denominación de Origen Protegida (DOP) de la Granada Mollar de Elche, el encuentro cuenta con la colaboración del Ayuntamiento ilicitano y la propia cooperativa. La asistencia será gratuita y está abierta a todos los productores y técnicos interesados. Esta temporada ha estado marcada por la pérdida de un 15 % de la producción a causa del intenso sol que han sorportado los frutos.

Un programa con ponentes de referencia

La inauguración correrá a cargo del concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Elche, José Antonio Román, el presidente de la DOP, Francisco Oliva, y representantes de la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana.

Cartel de las jornadas en las que se analizará la situación actual de la Granada mollar de Elche / INFORMACIÓN

Posteriormente, se sucederán las ponencias técnicas: el director de la EEA de Elche, Julián Bartual, hablará sobre “La granada mollar, entre la tradición y la innovación”. El técnico Manuel Espinosa abordará “El reto continuo en el control de plagas y enfermedades”, mientras que su compañero José Enrique Lluch centrará la exposición en cómo “reducir las alteraciones fisiológicas de la granada”.

La investigadora del IVIA, Cristina Besada Ferreiro, intervendrá con la ponencia “El desafío de adaptarse al mercado: caso de la granada”. La jornada concluirá con una mesa redonda en la que los ponentes se unirán a la técnica de la EEA de Elche, María José Navarro Cánovas, para analizar retos y oportunidades de este cultivo.

Trasladar conocimiento actualizado a los agricultores

El director de la EEA de Elche, Julián Bartual, ha explicado que el objetivo de este curso técnico es “trasladar a los agricultores el conocimiento más actualizado sobre el cultivo de la granada, desde la producción en campo hasta las exigencias del mercado, de manera que puedan afrontar los nuevos retos con herramientas y soluciones prácticas”.

La granada mollar de Elche es un referente en el campo ilicitano y en los productos frutícolas de los mercados / Héctor Fuentes

Por su parte, el presidente de la DOP, Francisco Oliva, ha animado a participar en la jornada para “resaltar la importancia que tiene tanto para el sector como para el territorio tener producto amparado por la Denominación de Origen y todo el trabajo desarrollado por el Consejo Regulador”.

Inscripción gratuita

Los interesados pueden inscribirse a través del apartado “Próximos Cursos y Jornadas” del Portal Agrari de la Generalitat Valenciana: https://portalagrari.gva.es/es/formacio-i-transferencia/proximos-cursos o mediante correo electrónico en esexag_elx@gva.es. La jornada cuenta con el patrocinio de Agriauto, Aitor J. Mateu, Cajamar, Cooperativa Ilicitana, Massó y Syngenta.