Más de 5.000 alumnos inician el curso escolar en Crevillent

Crevillent ha estrenado este lunes el curso escolar 2025/2026 con un total de 5.130 alumnos y alumnas incorporándose a las aulas en las diferentes etapas educativas. La alcaldesa, Lourdes Aznar Miralles, acompañada por el concejal de Educación, Antonio Candel Rives, visitó el CEIP Escoles Noves en la jornada inaugural y expresó su satisfacción por el ambiente vivido en el regreso a las clases tras el verano. “Un total 5.130 alumnos y alumnas inician sus clases en las diferentes etapas educativas”, afirmó Aznar, quien subrayó la alegría compartida con los escolares que se reencontraban con sus compañeros y profesores.

Reparto del alumnado por etapas

Los datos facilitados por la Concejalía de Educación detallan que en Educación Infantil de 2 años se han matriculado 78 niños, mientras que en Infantil de 3, 4 y 5 años son 725 los inscritos. En Primaria, la cifra asciende a 1.851 alumnos. En la etapa de Secundaria Obligatoria (ESO) se han registrado 1.425, en Bachillerato 302 y en los Ciclos de Formación Profesional (básica, medio y superior) son 749 estudiantes.

En conjunto, las etapas de Infantil y Primaria reúnen a 2.654 escolares, mientras que la suma de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional alcanza los 2.476. En este último bloque, la distribución corresponde a 1.126 estudiantes en el IES Macià Abela, 1.242 en el IES Canónigo Manchón y 108 en la ESO del colegio Nuestra Señora del Carmen.

Los centros educativos de Crevillent han iniciado las clases sin incidencias destacables, según el Ayuntamiento / INFORMACIÓN

Curso con normalidad y sin incidencias

El concejal de Educación, Antonio Candel, confirmó que “este curso escolar ha arrancado con normalidad y sin incidencias, sólo con cuestiones internas de funcionamiento, según nos informan desde los centros educativos”.

Además, señaló que “este curso contará con más de 5.000 alumnos, sumando los once colegios y los dos institutos de Crevillent”. Candel también destacó que se han ejecutado reformas en varios centros durante este año y que las actuaciones de mejora continuarán en los próximos meses.

Apoyo a la comunidad educativa

La Concejalía de Educación ha querido trasladar su apoyo al profesorado, alumnado y familias en el inicio del curso, con el objetivo de que los escolares de Crevillent puedan alcanzar todas las metas académicas previstas. Desde el consistorio recalcan la importancia de garantizar un entorno educativo en condiciones de calidad y seguridad para toda la comunidad.