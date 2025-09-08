La Marina impone las bandas a Reinas y Damas en una gala ambientada en la historia de la fiesta de la pedanía

La Marina impuso el sábado las bandas y fajines a sus Reinas, Damas y cargos festeros durante una animada gala ambientada en la historia de la fiesta que se celebró en el recinto festero montado en el polideportivo y que contó con la presencia de un millar de personas.

“Historia de una festera” fue la temática del acto con distintos espacios, desde el escenario hasta la entrada, decorados con primor de forma manual por miembros de la comisión de fiestas. “Muchas chicas han tenido la oportunidad de participar de esta tradición y formar parte de la historia de nuestro pueblo”, señalaron las presentadoras, Alba Candela y Marina Oliver, dos chicas que también fueron reinas y que protagonizaron una espectacular entrada subidas en un clásico R-8 tras ser anunciada su presencia por Ismael Vázquez, que abrió el acto cantando a pleno pulmón “Va todo al ganador”.

Irene Soler Amorós, Reina Mayor; Sofía Sánchez Maciá y Kenia Martínez Maciá, Damas Mayores; Alma Salguero Alarcón, Reina Infantil; y María Martínez Amorós y Diana Carolina Maciá Cuevas, ya tienen sus bandas acreditativas impuestas por sus antecesoras en el cargo tras la entrada estelar de Mariam González y Manuel Pato, finalistas de La Voz Kids, quienes pusieron la banda sonora del acto cantando en directo “Vivo por ella”.

Un momento de la actuación durante la coronación en La Marina / Jose García Domene

La gala, celebrada en el recinto festero del polideportivo, contó con la presencia de un millar de personas y la intervención en directo de Manuel Pato y Mariam Gonzalez, finalistas de La Voz Kids

Asimismo, Aaran Hamilton, Berta Gonzálvez Mateo e Izani Gómez Malonda ya pueden exhibir el fajín y las bandas de abanderados, igual que Juanjo Figueroa Rodríguez y Silvia Sánchez Martínez, festeros de honor, y los pequeños Noel Antolino Amorós y Laura Tortosa Pérez, nombrados minifesteros.

Pregonera

Abrió la gala la pregonera sorpresa, María del Mar Gallego Tébar, “una persona que desde siempre ha sabido llevar en su corazón tanto la fe como el amor a su gente. Catequista incansable, ha dedicado años a transmitir valores, a sembrar esperanza y a guiar a los más pequeños en el camino de la vida y de la fe”, señalaron las presentadoras.

La pregonera agradeció al presidente de la comisión de fiestas, Miguel Amorós, su elección “por mi implicación en las fiestas, especialmente en los actos religiosos y mi labor dentro de la parroquia”.

“Ser catequista no es algo que hago, es algo que soy. Hoy me dais voz para anunciar el comienzo de nuestras fiestas, que no solo son presentes, sino que honran un legado que se remonta más de un siglo que no podemos ni debemos olvidar”, señaló Gallego durante su intervención.

La edil de Comercio, en un momento del acto / Jose García Domene

Como festeros de honor han sido designados Juanjo Figueroa y Silvia González, como abanderados Aaran Hamilton, Berta Gonzálvez e Izani Gómez y como minifesteros Noel Antolino y Laura Tortosa

La pregonera buceó en la historia de la fiesta y recordó que en 1994 fue Reina de las fiesta de La Marina. Destacó también los numerosos actos del programa, desde el chupinazo hasta el concurso de paellas, y mostró su preferencia por la charanga, que definió como “el alma de la fiesta”.

Después de la intervención de la pregonera subieron al escenario las Reinas y Damas de 2024, además de los distintos cargos festeros. Como es habitual en estas celebraciones protagonizaron una emotiva despedida, con muchos sollozos, abrazos, emotivos aplausos, agradecimientos y la entrega al presidente de la comisión del clásico cuadro con la foto de las seis representantes.

Representación

La gala contó con la presencia de las Reinas y Damas de Elche, acompañadas por miembros de la Federación Gestora de Festejos Populares; responsables de la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), con su presidente Andrés Coves al frente; las concejalas de Comercio, Caridad Martínez, y de Acción Social, Celia Lastra; miembros de la Corporación Municipal; y la pedánea de La Marina, María del Carmen Molina, entre otras autoridades.

“Disfrutad de las fiestas de La Marina, de las de las diferentes pedanías en las que vais a acompañarnos. Estáis en las mejores manos. Para mí, cada vez que hablo de La Marina se me llena la boca. La Marina se ha convertido en un referente. A día de hoy podemos decir que es la comisión más importante que ha habido en el término municipal”, señaló el presidente de UFECE dirigiéndose a las nuevas Reinas y Damas y a los responsables de la comisión de fiestas.

Las nuevas representantes de las fiestas recibieron las insignias de la comisión, de la UFECE y del Ayuntamiento, entre otras, además de las felicitaciones de representantes de distintas entidades, como la Venida de la Virgen y la Asociación de Vecinos Pinomar, y de las comisiones que forman parte de la Unió de Festers.

Superación

“Cada vez que vengo a La Marina me sorprendo más, el año pasado me encantó la gala y esta noche el escenario está precioso, yo no sé dónde está el listón de esta comisión de fiestas porque os vais superando. Me ha gustado mucho el pregón de María del Mar, porque si algo estoy aprendiendo desde que soy concejala en este Ayuntamiento es la enorme familia festera que tenemos en nuestras pedanías y en nuestra ciudad”, señaló la concejala de Comercio.

“Cada año esta comisión consigue despertar nuestra pasión por las fiestas y, como siempre, con dedicación y mucho esfuerzo, las hacen y nos hacen disfrutar. Gracias Miguel por este equipazo y por guiarlos tan sumamente bien. Simplemente este escenario supone un esfuerzo muy duro y aquí está, hecho el día que tiene que estar. Todos esperamos con ilusión nuestras fiestas, la charanga, con todas las peñas participando y haciéndonos partícipes de esa alegría que conlleva. Y el contraste, la seriedad y el saber, cuando toca, con nuestros patronos, San Francisco de Asís y la Virgen del Rosario. Sigamos con este ejemplo de hermandad y fiestas como solo lo saben los marinenses”, expresó la pedánea durante su intervención.

La interpretación del himno de Elche, iluminada con bengalas encendidas por el público, y un potente castillo de fuegos artificiales puso fin a una gala que dio paso a un nutrido programa de fiestas hasta el próximo mes de octubre.

Una simpática imagen del acto festero en La Marina / JOSE GARCIA DOMENE

Programa de fiestas

Sábado, día 13

19:00 h.-Gran chupinazo desde el balcón del centro social con más de 3.000 regalos y DJ Fonsi de García. Fiesta en la Avenida de la Alegría con la actuación de Dr. Jekyll.

Domingo, día 14

10:00 h.-Concurso de paellas en el centro social con hinchables y juegos para los más pequeños.

12:30 h.-Batucada por las calles del pueblo.

16:00 h.-Actuación de la fabulosa Imperio.

17:00 h.-Gran piñata. Música, bailes y sorteos para acabar el día.

Viernes, día 19

00:00 h.-Fiesta de inauguración de la barraca popular Els Xispats (junto al colegio).

Sábado, día 20

14:00 h.-Comida homenaje a la Tercera Edad organizada por la comisión de personas mayores.

17:00 h.-Tardeo en la barraca popular Elx Xispats.

Domingo, día 21

09:30 h.-XIII edición del mítico cross popular Pins i Mar, organizado por la Asociación de Vecinos Pinomar. Habrá nuevo recorrido.

Viernes, día 26

21:00 h.-Baile al ritmo del grupo musical Aire Puro con servicio de cantina.

00:00 h.-Barraca popular Elx Xispats.

Sábado, día 27

22:00 h.-Gran festival en la carretera principal con The Kraken in Wonderland y Food Trucks para que no falte comida y bebida.

00:00 h.-Barraca popular Els Xispats.

Domingo, día 28

12:00 h.-Cocierto de fiestas patronales en la plaza de La Amistad (Glorieta) ofrecido por la Banda de Música de La Marina.

Lunes, día 29

08:00 h.-Despertà con volteo de campanas y cohetes.

18:00 h.-Animación Fantasía y merienda para todos.

Martes, día 30

08:00 h.-Drem Factory y merienda para todos.

PROGRAMACIÓN DE OCTUBRE

Miércoles, día1

08:00 h.-Despertà con volteo de campanas y cohetes.

18:00 h.-Animación Fantasía y merienda para todos.

Jueves, día 2

08:00 h.-Despertà con volteo de campanas y cohetes.

18:00 h.-Teatro infantil, juegos, talleres y concursos.

Viernes, día 3

08:00 h.-Despertà con volteo de campanas y cohetes.

18:00 h.-Ofrenda floral a la Virgen del Rosario acompañados por la Banda de Música de La Marina.

19:00 h.-Misa.

21:30 h.-Baile con el grupo La Trampa en el recinto festero.

00:00 h.-Barraca popular Els Xispats.

Sábado, día 4

08:00 h.-Despertà con volteo de campanas y cohetes.

12:00 h.-Misa en honor de San Francisco de Asís.

18:00 h.-Gran charanga. Desfile humorístico de charangas, peñas y carrozas.

21:00 h.-Baile amenizado por el grupo Paradais.

00:00 h.-Barraca popular Els Xispats.

Domingo, día 5

08:00 h.-Despertà con volteo de campanas y cohetes.

09:00 h.-Pasacalles con dulzaina acompañando a Reinas, Damas y cargos festeros.

11:00 h.-Misa de campaña en la iglesia en honor a San Francisco de Asís y la Virgen del Rosario.

13:00 h.-Mascletà en la plaza l’Antina a cargo de Pirotecnia Alpujarreña.

13:30 h.-Los cargos festeros y miembros de la comisión de fiestas visitan las calles y recintos engalanados, acompañados por la Banda de Música de La Marina.

20:00 h.-Procesión en honor a San Francisco de Asís y la Virgen del Rosario.

22:00 h.-Castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Alpujarreña que dará por finalizadas las fiestas de 2025.

Lunes, día 6

19:00 h.-Misa en honor a los difuntos.

Martes, día 7

19:00 h.-Misa en honor a la Virgen del Rosario.