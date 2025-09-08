Prohibido el baño en la Gran Playa de Santa Pola

La Gran Playa de Santa Pola ha amanecido esta mañana con una prohibición de baño, según han explicado al diario usuarios de la misma descontentos con la falta de información municipal sobre qué está ocurriendo y desde cuándo. Estos, en su mayoría turistas y residentes de larga estancia, se han visto sorprendidos por la medida. Santa Pola celebra hoy la jornada festiva que cierra las fiestas patronales en honor a la patrona, la Virgen de Loreto.

Aspecto que presenta la Gran Playa de Santa Pola este lunes / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento de Santa Pola desconoce cuándo podrá volver a reabrir las playas, porque va a depender de que se diluya el vertido, que a priori parece muy difícil de recoger o limpiar. Estos vertidos pueden aparecer por algún tipo de accidente o bien por algún tipo de limpieza en altamar por parte de desaprensivos.

Un vertido

Según ha confirmado el Ayuntamiento de Santa Pola hace algunos minutos, se trata de un vertido de gasoil, de origen desconocido, que ha obligado a tomar esta medida. Es la segunda vez este verano pues el pasado día 5 de agosto se cerró también un tramo, en ese caso de Playa Lissa, junto a dos canales limítrofes con Gran Playa. Las aguas de Santa Pola se somenten a exámenes periódicos de calidad, lo que permite garantizar el baño. Esta es la forma que también sirve para detectar algún tipo de problema habitualmente relacionado con la materia orgánica en las aguas en una proporción superior para los estándares de calidad o, como ha ocurrido ahora, por un vertido.

Aspecto del vertido que ha obligado a cerrar la Gran Playa de Santa Pola / INFORMACIÓN

Carteles

En los carteles que se han colocado aparece la imagen de un bañista junto a la leyenda "Peligro, baño prohibido". La Policía Local de Santa Pola ha colocado cinta en toda la playa para que sirva como advertencia. Esto ha hecho que nadie esté bañándose y el servicio de socorrismo se encarga de que la orden se cumpla. El hecho de que este lunes comenzara la vuelta al cole ha provocado el tradicional éxodo masivo de personas, principalmente de Elche y de otras poblaciones del entorno, que han apurado hasta este pasado fin de semana sus vacaciones y estancias en la costa. Precisamente Gran Playa en uno de los puntos donde mayor número de residentes temporales se produce y a partir de este lunes, después de un fin de semana donde apenas ha aparecido el sol, iba a bajar bastante la afluencia de familias de bañistas.