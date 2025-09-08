El PSOE pregunta por las infraestructuras educativas que han caído en el olvido en Elche

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Elche, María José Martínez, ha solicitado este en el inicio del curso escolar que se convoque de manera urgente el Consejo Municipal de la Formación Profesional y la mesa de Edificant ante la falta de información que existe en torno a los proyectos pendientes de ejecutar y la reducción de ciclos formativos en Elche. “Preocupación e incertidumbre por la falta de profesorado en Formación Profesional (FP), por los recortes de personal aplicados por la Generalitat de Carlos Mazón y el abandono de proyectos educativos clave”. Martínez ha señalado que “en dos años de mandato no se ha convocado el Consejo Municipal de la FP”, lo que, ha indicado, “impide analizar las necesidades y plantear mejoras con todos los agentes implicados”.

El inicio del curso, ha explicado Martínez, llega marcado por una huelga de profesorado en toda la Comunitat Valenciana en protesta por los recortes de personal —300 docentes menos— y la reducción de ciclos formativos, lo que deja a numerosos jóvenes ilicitanos sin plaza en FP a pesar de la creciente demanda. “Nos preocupa y mucho lo que estos recortes suponen para Elche, porque sin duda merman la calidad educativa de nuestro alumnado”, ha afirmado Martínez.

Por ello, ha exigido “la convocatoria urgente del Consejo Municipal de FP, la elaboración de un diagnóstico de necesidades con la participación de todos los agentes implicados y un plan de actuación que adecue la oferta de ciclos a las demandas del alumnado y del mercado laboral”.

Infraestructuras educativas olvidadas

La edil ha reclamado que la Mesa de Seguimiento del Plan Edificant se reúna para ofrecer información actualizada de los proyectos pendientes y la planificación de nuevas infraestructuras, especialmente en los institutos. Martínez ha recordado que “en este mandato se han instalado barracones en el IES Torrellano, cuya eliminación debería ser una prioridad”.

Un centro educativo de Elche / Áxel Álvarez

En ese sentido, la edil socialista ha alertado de la “inacción” del equipo de gobierno respecto a proyectos incluidos en el Plan Edificant que siguen paralizados, sin avances. Entre ellos ha citado el gimnasio del CEIP Vicente Blasco Ibáñez, el aulario de Infantil del CEIP nº 38 —antiguos Casablanca y Ausiàs March— y el nuevo Conservatorio de Música. “La falta de gestión del alcalde, Pablo Ruz, contrasta con sus palabras cuando dice que la educación es una de sus prioridades; está instaurado en la apariencia, en lo superfluo y en la mentira. Menos cuentos y más gestión”, ha incidido Martínez.

Ataque al valenciano y pérdida de programas de refuerzo

Además, la edil socialista también ha denunciado “el ataque sistemático de PP y Vox al valenciano, al que no solo menosprecian y aíslan, sino que utilizan como arma arrojadiza entre las familias”. Y a ello, ha señalado, se suma la falta de profesorado en las aulas por los problemas en la adjudicación de plazas y la pérdida en Elche de más de 300 horas lectivas en los programas Recursos Extraordinarios para la Mejora Académica (REMA) y Plan de Actuación para la Mejora (PAM) de la Conselleria, que suponen alrededor de 16 docentes menos en los centros de secundaria.