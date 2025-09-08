Santa Pola despide sus fiestas honrando a su patrona

Santa Pola despidió este lunes por la noche sus fiestas patronales y de Moros y Cristianos con la solemne procesión en honor a la Virgen de Loreto, patrona de la villa marinera. Unas celebraciones que se han desarrollado sin incidentes remarcables y con una gran participación de festeros y público, una nota que se volvió a sentir en el último de los actos pese a la lluvia que cayó en tromba cuando el paso llegaba al castillo. El último Motete no se pudo cantar.

La procesión volvió a portar la pequeña imagen de la Virgen desde su capilla en el Castillo-Fortaleza y recorrió, acompañada por centenares de fieles y representantes festeros, las calles Cruz, Colón, Mercado, Mayor, Ángel y Elche, para regresar finalmente al propio Castillo.

La comitiva estuvo arropada por autoridades locales, cargos festeros y la banda de música, en un desfile marcado por la devoción popular y la tradición. Las calles del centro histórico se engalanaron para la ocasión y el paso de la patrona fue recibido con aplausos desde balcones y aceras.

Procesión de la Virgen de Loreto de Santa Pola / Pilar Cortés

Recorrido tradicional y gran expectación

El itinerario de la Virgen se mantuvo fiel al trazado histórico que conecta los principales ejes urbanos de Santa Pola. La procesión, como cada 8 de septiembre, reunió tanto a vecinos como a visitantes, que aprovecharon la jornada para despedir unas fiestas que durante más de una semana han llenado la localidad de actos religiosos, desfiles, fuegos de artificio, conciertos y celebraciones populares.

Los santapoleros acompañaron con velas a su patrona. / Pilar Cortés

La devoción a la Virgen de Loreto volvió a convertirse en el eje espiritual de los festejos. La participación de comparsas y asociaciones culturales reforzó el vínculo entre la tradición religiosa y la identidad festera de la villa marinera.