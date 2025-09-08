Un investigador de la UMH de Elche coordina una guía mundial sobre nutrición en tenis
La publicación impulsada durante cuatro años por el profesor Néstor Vicente cuenta con el aval de la Federación Internacional de Tenis, la WTA y la ATP
Un grupo internacional de expertos ha presentado la revisión científica más completa realizada hasta la fecha sobre nutrición aplicada al tenis, coordinada por el profesor de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Néstor Vicente. El documento, elaborado durante cuatro años y avalado por la Federación Internacional de Tenis (ITF), la WTA y la ATP, ha visto la luz en la revista científica International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism en acceso abierto.
“El tenis es mucho más que físico y técnica: también exige una estrategia nutricional a la altura de los desafíos que plantea este deporte”, explicó el investigador de la UMH, quien recalcó que los entrenamientos intensos, los partidos de larga duración, los constantes viajes y un calendario competitivo casi ininterrumpido convierten la alimentación en un factor determinante para el rendimiento y la salud de los jugadores.
Una revisión con alcance global
El trabajo, titulado Expert Group Statement on Nutrition in High-Performance Tennis, ha reunido a 25 especialistas de todo el mundo. Entre ellos, además de Vicente, figuran investigadores de universidades y centros de referencia de Europa, Estados Unidos y Australia.
La guía aborda nueve grandes áreas: desde las características fisiológicas del juego y la nutrición para entrenar, hasta la alimentación en día de partido, la prevención de deficiencias energéticas, el uso responsable de suplementos, la adaptación a viajes y condiciones ambientales y la recuperación tras enfermedad o lesión.
El mensaje central es claro: “la alimentación es lo primero”. El documento prioriza una dieta adecuada basada en alimentos reales frente al uso de suplementos, reservados solo para situaciones específicas y bajo supervisión.
Evidencias científicas y cifras clave
El consenso refleja que un jugador profesional puede llegar a gastar entre 3.500 y 5.500 kilocalorías al día durante torneos intensos, con necesidades diarias de carbohidratos que oscilan entre 6 y 10 gramos por kilo de peso corporal, además de una ingesta de proteínas de 1,2 a 1,8 gramos/kilo para asegurar la reparación muscular.
Asimismo, advierte del riesgo de déficit de hierro en mujeres y vegetarianos, de vitamina D en jugadores de países con menor exposición solar y de calcio en jóvenes. También alerta sobre la baja disponibilidad energética (LEA) y el síndrome REDs, que pueden comprometer tanto el rendimiento como la salud a largo plazo.
Recomendaciones prácticas y futuro
El documento no solo está dirigido a jugadores de élite, sino también a jóvenes promesas y tenistas en silla de ruedas, cuyos requerimientos nutricionales presentan particularidades específicas. Además, anima a academias, federaciones y organizaciones deportivas a contar con profesionales acreditados en nutrición que diseñen estrategias personalizadas, capaces de optimizar el rendimiento inmediato y prolongar la carrera deportiva. “La finalidad de esta publicación es traducir la evidencia científica en recomendaciones prácticas para que los tenistas de élite puedan optimizar su preparación dentro y fuera de la pista”, señaló Vicente.
