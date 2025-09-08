La UMH de Elche lanza un pack único con matrícula reducida y preparación para las pruebas de Cambridge, ACLES y Oxford

El Centro de Idiomas (CDI) de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha abierto el plazo de inscripción para su nueva oferta académica, que incluye clases de preparación y acceso a exámenes oficiales de inglés, valenciano y español. Como novedad, se incorpora un pack único que combina matrícula reducida y preparación para las pruebas de Cambridge, ACLES y Oxford. Todos los detalles e inscripciones están disponibles en www.idiomasumh.es.

Preparación de exámenes oficiales de inglés

El curso de preparación del Cambridge English se ofrece para los niveles B1, B2 y C1 en formato online y presencial, con desarrollo entre octubre y diciembre. Las inscripciones están abiertas en este enlace, mientras que la próxima convocatoria de examen en la UMH se comunicará próximamente.

Los talleres de preparación de los exámenes ACLES, también en niveles B1, B2 y C1, se desarrollarán online de septiembre a noviembre. La matrícula puede realizarse en www.idiomasumh.es/es/ingles/preparacion-examenes-acles.

En cuanto a las clases enfocadas al examen Oxford, se impartirán de manera presencial con ejercicios prácticos, estrategias de tiempo y consejos específicos para cada parte de la prueba. Los exámenes Oxford se realizan mensualmente, son multinivel y cuentan con dos modalidades: una que abarca de A2 a B2 y otra Advanced para B2 y C1. Información completa en www.idiomasumh.es/es/ingles/preparacion-examenes-oxford-2025.

El Centro de Idiomas de la UMH lanza su nueva oferta formativa con clases de preparación y exámenes oficiales de inglés, valenciano y español / INFORMACIÓN

Además, el CDI ha abierto un curso cuatrimestral para mejorar el nivel de inglés, disponible en B1, B2 y C1, que se desarrollará entre octubre de 2025 y enero de 2026. Más información en este enlace.

Oferta en valenciano para CIEACOVA y Junta Qualificadora

Las clases de preparación de la CIEACOVA se ofertan para niveles C1 y C2, con modalidad online y presencial según el nivel, de octubre a diciembre. Inscripciones en www.idiomasumh.es/es/valenciano/preparacion-cieacova. La próxima convocatoria de examen en la UMH será anunciada en breve.

Por su parte, el curso dirigido a preparar la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià (JQCV) se centrará en el nivel C1, y se impartirá online entre septiembre y octubre. Información en este enlace.

Cursos de español y acceso a exámenes DELE

El Centro de Idiomas también ha lanzado un curso de español A1 de carácter presencial, que se desarrollará de octubre a enero. Los interesados pueden inscribirse en www.idiomasumh.es/es/espanol/curso-cuatrimestral.

Además, quienes lo deseen podrán prepararse para las pruebas DELE del Instituto Cervantes, cuya convocatoria se celebrará próximamente en la UMH. Más información en este enlace.

Con esta oferta, la UMH refuerza su papel como referente en la enseñanza de idiomas, facilitando a los estudiantes la certificación oficial en inglés, valenciano y español, tanto a nivel formativo como en la gestión de exámenes.