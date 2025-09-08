La UMH de Elche rescata el cine que combate el cliché : "los microbios son malos"

El Área de Microbiología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, a través del profesor e investigador del ISABIAL Manuel Sánchez Angulo, ha publicado una revisión bajo el título Microbiología positiva en el cine (Positive Microbiology in the movies). Esta revisión aparece en el último número de la revista Microbial Biotechnology y puede leerse íntegra en: https://doi.org/10.1111/1751-7915.70085.

Desde el inicio, el cine comercial suele reforzar el cliché de que "los microbios son malos", asociándolos con enfermedades, epidemias o armas biológicas, lo cual alimenta una cultura de germofobia. En su revisión, Sánchez Angulo explora un enfoque distinto: revela cómo algunas películas pueden convertirse en herramientas educativas eficaces para combatir ese sesgo y difundir una comprensión más equilibrada del papel crucial de los microorganismos en la biosfera y en aplicaciones biotecnológicas de gran relevancia, como la fermentación de alimentos, la producción de antibióticos y biocombustibles, y la biorremediación.

Cine como recurso educativo vs. germofobia

La revisión analiza filmes que permiten mostrar el aspecto positivo de los microbios, proponiendo su uso mediante películas completas o fragmentos de menos de cinco minutos, los denominados "micro-clips", para ilustrar conceptos concretos de forma clara y accesible. Entre los ejemplos destacados se encuentran: la fermentación del vino en Un buen año, la producción de biometano en Mad Max Beyond Thunderdome, la biorremediación con hongos en Nausicaä del Valle del Viento, y la terapia con fagos en El doctor Arrowsmith.

En palabras de Sánchez, se trata de cambiar la narrativa dominante: "los microbios son aliados, no amenazas", estimulando así la curiosidad científica en lugar del miedo.

Propuesta alineada con iniciativas globales

Este enfoque innovador está en total consonancia con las directrices promovidas por la International Microbiology Literacy Initiative, ya que busca fomentar una alfabetización microbiológica que muestre a los microorganismos como socios imprescindibles en diversos procesos, desde la producción de alimentos hasta la salud ambiental. La revisión anima a educadores, comunicadores y responsables científicos a aprovechar el cine como vehículo de divulgación.

Una mirada diferente desde el cine

El trabajo de Manuel Sánchez ofrece una visión fresca y necesaria, ya que desmonta el estereotipo de los microbios exclusivamente patógenos y presenta ejemplos concretos de películas con escenas útiles para la educación formal e informal. También incorpora la propuesta práctica de usar micro-clips para facilitar el aprendizaje y enfatiza la urgencia de combatir la germofobia mediante recursos amables y accesibles. Además, alinea la ciencia con las estrategias globales de alfabetización, conectando la microbiología con un lenguaje universal como el cine.

Medios especializados ya han comentado este trabajo. Phys.org, en un artículo de 2024, reseñaba que Manuel Sánchez “finds students can learn complex scientific concepts easily when integrated into a story”, destacando la eficacia del cine como herramienta pedagógica (phys.org).