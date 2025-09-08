Las universidades de Elche abren el curso con más de 15.000 alumnos

Este lunes arrancaba con "normalidad", según fuentes académicas, el curso 2025-2026 en las universidades de Elche. En total, más de 3.500 nuevos estudiantes han comenzado sus estudios oficiales: la Universidad Miguel Hernández (UMH) incorporó más de 2.800 alumnos de nuevo ingreso en sus cuatro campus, mientras que la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU) recibió a 700 estudiantes de primer año (125 internacionales). La UMH realmente abrió tres de sus cuatro campus, ya que en el de Orihuela las clases comienzan este martes porque ayer era festivo local. En total, iniciaban sus clases más de 15.000 estudiantes, la mayoría en Elche aunque también en los campus de San Juan y Altea.

Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández, en una imagen de este lunes, primer día del nuevo curso / Jose Navarro

Novedades y demanda en la UMH

En la UMH de Elche, el curso comenzaba con más de 2.800 nuevos estudiantes nuevos y con el estreno de cuatro titulaciones novedosas: los grados en Enfermería, Ingeniería en Tecnologías Industriales, Gestión, Comercial y Marketing, y el Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. El lanzamiento del grado en Enfermería ha sido especialmente demandado, con cerca de 4.000 solicitudes para solo 80 plazas. Además, la UMH mantiene su tradición de innovación académica y ampliación de su oferta educativa con estos nuevos programas. La institución aún no ha ofrecido la cifra exacta de sus alumnos, pero teniendo en cuenta que el pasado año ya eran más de 13.200 y que hay cuatro títulos nuevos, el dato final está previsto que sea de unos 13.500 alumnos.

Nuevas oportunidades en el CEU

La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche iniciaba el curso con un 15 % más de nuevos estudiantes, alcanzando 700 alumnos de primer ingreso, de los cuales 125 son internacionales. En total, serán más de 2.150 estudiantes cursando grados y posgrados en sus tres sedes urbanas. Entre las novedades destacan el inicio del Grado en Psicología, la apertura de una nueva sede en el centro de la ciudad -antiguo Cine Capitolio- y el funcionamiento de una Clínica Odontológica. También continúa el Plan de Excelencia para 247 estudiantes de alto rendimiento, así como una amplia oferta de másteres, dobles másteres y diplomas especializados, cuya orientación es claramente internacional.

Las obras de la nueva sede del CEU de Elche avanzan para pronto acoger a los alumnos de Psicología y Odontología / Matías Segarra

Curso sin contratiempos y con mirada al futuro

Ambas universidades han comenzado el curso sin incidencias, según han asegurado a este periódico sus responsables. La apertura del curso coincide con momentos clave: la UMH prepara la ceremonia oficial del 18 de septiembre, donde investirá como Doctora Honoris Causa a la viróloga Margarita del Val Latorre, mientras que el CEU continúa reforzando su proyección educativa y formativa con infraestructuras y programas de excelencia, y también tiene previsto alojar en pocos días a los alumnos de Psicología y Odontología en su nueva sede en el centro de la ciudad.