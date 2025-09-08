La víctima fue retenida y recibió 14 pinchazos en cuello y torso, sufrió perforación de hígado e intestino en Elche

Sufrió una tortura que se le hizo eterna y un martirio de pinchazos, más de una docena, del que pensó que no saldría con vida por lo que trató de huir sin éxito, sospechan ahora los investigadores. Cada herida, meticulosamente elegida, fue hecha con una navaja. Pensarlo es como sentirse casi espectador de una serie de televisión en la que tan frecuentemente vemos este tipo de agresiones a personas retenidas contra su voluntad para obtener algo a cambio, una confesión, dinero,.... Las heridas le afectaron al intestino delgado y al hígado y tiene cortes en el cuello, pero ha podido contarlo. Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Elche, han detenido a dos varones, de 28 y 30 años de edad, como presuntos responsables de los delitos de detención ilegal y tentativa de homicidio.

La víctima tiene 29 años. En informe añade que fue atada con bridas, en pies y manos para inmovilizarla y que se sintiera indefensa para conseguir su propósito por pura venganza. Quería que sufriera un dolor indescriptible. Cuando fue rescatado, dice una nota del Cuerpo Nacional de Policía, presentaba contusiones por el cuerpo que los supuestos autores justificaron "queriendo hacer ver a la policía que tuvieron que atarle porque tenía una enfermedad mental y se había autolesionado".

De los hechos se tuvo conocimiento a través de la Policía Local de Elche, quienes dieron cuenta a la Policía Nacional del hallazgo en una vivienda unifamiliar de un varón con síntomas de haber sufrido una auténtica tortura. A la llegada de los agentes especialistas del grupo de Delincuencia Violenta de Policía Judicial de la Comisaría de Elche, la víctima ya no se encontraba en el lugar, puesto que al presentar varias heridas inciso-cortantes que aparentemente revestían cierta gravedad, había sido trasladada urgentemente al Hospital General de la ciudad.

Por lo que respecta a la primera atención sanitaria, los facultativos que fueron al lugar, manifestaron a los agentes de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, que la víctima presentaba a primera vista, once heridas inciso-cortantes en el abdomen, además de hematomas y eritemas por todo el cuerpo compatibles con una agresión física, así como heridas en tobillos y muñecas, que denotaban que podía haber sido atado de pies y manos.

Versiones contradictorias

Asimismo, en el lugar, se encontraban dos varones, quienes relataron a los agentes en un primer momento, que la víctima era su jefe y que vivían en el domicilio desde hacía unos días, así como que padecía una enfermedad mental y se había intentado autolesionar, llegando a pedirles que le atasen para evitarlo. Sin embargo, las versiones de ambos individuos, entraban en contradicción en algunos puntos, así como que la inspección ocular del escenario de los hechos, evidenciaba claros signos de violencia o lucha, incluso se hallaron restos de cinta americana impregnados en sangre.

La víctima trató de huir

Por otro lado, otro de los indicios que observaron los investigadores en el lugar, fue el hecho de que parecía como si la víctima hubiera tratado de huir de la vivienda, dado que la cristalera que daba a la terraza había sido fracturada desde dentro violentamente, si bien estos síntomas fueron justificados por los dos presuntos agresores, como que la propia víctima había cerrado con llaves la vivienda y no las encontraban, por lo que tuvieron que romper el ventanal para salir al exterior a pedir ayuda.

Por último, en cuanto a la presunta arma del crimen, la inspección ocular técnico policial realizada por Policía Científica en el lugar, propició el hallazgo de un cuchillo de grandes dimensiones, cuya hoja incluso se encontraba parcialmente doblada, pudiendo tratarse del arma con el que provocaron las heridas a la víctima. Así pues, según todos estos indicios, los agentes de Policía Nacional detuvieron a los dos varones, como presuntos responsables de los delitos de detención ilegal y tentativa de homicidio, continuándose las investigaciones en aras del completo esclarecimiento de los hechos. En cuanto al estado de la víctima, tras un periodo de hospitalización, fue dado de alta dada la evolución favorable de su estado de salud.

Queda por saber la realidad de todo lo ocurrido. El asunto se encuentra en manos del juzgado de guardia.