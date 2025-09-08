Vox advierte por sorpresa a Pablo Ruz y al PP

Que las aguas entre los dos socios en el Ayuntamiento de Elche (PP y Vox) no bajan tan transparentes como asegura el Partido Popular se ha demostrado en público por vez primera desde el affaire del pregón y tras el inicio del curso político. Este lunes la formación que lidera Santiago Abascal ha convertido en nota de Prensa un tuit para redes sociales a cargo de Samuel Ruiz que se dio a conocer el pasado viernes. Vox con el comunicado, más que un posicionamiento de lo que piensa, lo que hace es lanzar un aviso para la formación de Pablo Ruz. La nota de Prensa y el asunto del correo electrónico dice así en su titular: "Vox advierte al PP: Si están de acuerdo en traer a menas, se han equivocado de socio, pacten con el PSOE".

El bálsamo de aceite de las relaciones entre ambas formaciones, que el propio Ruz y la portavoz Aurora Rodil escenificaron el pasado 1 de septiembre, en una comparecencia conjunta para analizar el inicio del curso político, no parece tanto a tenor de esta declaración de Samuel Ruiz. Mientras ese día el regidor, junto a la portavoz dijo: "En Elche formamos gobierno dos partidos; el PP no tiene un socio, sino que Vox y PP son socios". Queda claro que la relación de este con Ruiz, quien ha asumido la dirección política de Vox, no es a partir un piñón. Un liderazgo político, que no la representación, que sigue en manos de Aurora Rodil, que esta niega que haya sido así, pero que se demuestra con notas como la de este lunes y en un asunto en el que Rodil ya dejó bien a las claras la postura de Vox, a preguntas de los periodistas y en una comparecencia junto al portavoz adjunto del PP, Claudio Guilabert, al término de la junta de gobierno. Esta aseguró, a preguntas de los periodistas, que "no tenemos recursos para recibir a menas ni proyecto de hacerlo". Estas cuatro últimas palabras definen de forma meridianamente transparente la postura de la formación de los Abascal.

Postura

La posición expresada por Rodil, después de que se supiera que la Generalitat había pedido a los ayuntamientos (en principio a los gobernados por fuerzas progresistas) conocer cuáles eran sus posibilidades de acoger a menas, a raíz de una propuesta que nacía del Gobierno de España, generó en redes sociales una catarata de declaraciones, muchas en contra aunque también muchas a favor. Algunas pedían un pronunciamiento expreso del alcalde, Pablo Ruz, y qué opinaba su partido sobre este asunto, dando a entender que igual no era de la misma idea, ¿o sí?. En cualquier caso, por ahora no se ha producido. Es más, el hecho de que su portavoz adjunto estuviera aquel día junto a Rodil cuando ésta de forma tajante habló de que se cerraba la puerta, sin hacer la menor alusión a este asunto o a las declaraciones de los socios, era respaldar de algún modo lo que esta acababa de decir, que fue: "Tenemos otros objetivos primarios, que es atender a la gente de Elche que todavía tiene muchas necesidades que cumplir y es la que nos paga los impuestos y es la que nos ha elegido".

Rodil y Ruz el pasado 1 de septiembre / Pilar Cortés

Redes sociales

Pero al día siguiente de parecer todo tan meridianamente claro, Samuel Ruiz lanzó la advertencia en redes sociales y dirigida expresamente a su socio: "Vox advierte al PP....", decía el encabezamiento, esperando de algún modo que no se salieran del guion. Pero este mensaje es de Ruiz, quien fue el promotor de que Vox no acudiera al pregón de fiestas protagonizado por Mario Vaquerizo dos meses después de que Rodil hubiera aplaudido su designación, lo que valió dentro del grupo, entonces aún con Raúl Sempere como concejal, algo más que tensiones aún no resueltas.

Como ya publicó INFORMACIÓN, aquella designación de Vaquerizo, sin conocimiento, además, de Vox marcó un antes y un después en las relaciones entre los dos socios de gobierno. Desde entonces, y de la mano de Samuel Ruiz se ha tensado la cuerda al punto de no pasar a la ligera propuestas del PP en las juntas de gobierno, como eran hasta ese momento por ejemplo las transferencias entre partidas del presupuesto o el capítulo que tendrán las áreas que dirigen los ediles de la formación. Este ambiento enrarecido, que desde el PP niegan, parece que no se ha resuelto ni con el viaje que alcalde y Samuel Ruiz protagonizan estos días a Italia, para acompañar a empresarios de calzado en las ferias del sector. En otro caso, el tuit se habría quedado en eso y no se habría convertido este lunes en nota de prensa para todos los medios. Tres días después de lanzarlo, Vox le ve más recorrido.

Lo que dice el tuit

¿Qué dice el tuit? Exactamente lo siguiente: "Vox advierte al PP: Si están de acuerdo en traer a menas, se han equivocado de socio, pacten con el PSOE. Pedro Sánchez ha sumido a España en un auténtico caos con su política de inmigración masiva y descontrolada. Todos los españoles hemos sido testigos de cómo él solo ha sido capaz de destruir nuestras queridas Islas Canarias por culpa de estas políticas destructivas. Para su ejecutivo la solución ahora no es otra que importar el problema de las Islas a nuestra Península intentando imponer a las comunidades autónomas un decretazo para qué sean las ciudades de estas comunidades las que asuman estos MENAS por sus calles. Para VOX, esta decisión supone un ataque directo a la autonomía local y una amenaza para la seguridad y convivencia de los vecinos. No vamos a permitir que Elche se convierta en un laboratorio de las políticas globalistas de Sánchez. Nuestra obligación es proteger a los ilicitanos, garantizar su seguridad y priorizar los recursos públicos para nuestros vecinos. Desde VOX lo decimos claro y con firmeza: Elche no aceptará la acogida de ningún MENA en nuestro municipio mientras estemos en el gobierno. La formación recuerda que la llegada masiva de MENAS a otras ciudades españolas ha estado asociada a un aumento de la inseguridad, la saturación de los servicios sociales y el incremento del gasto público, que pagan los contribuyentes. Queremos que cada euro de nuestros impuestos se destine primero a las familias ilicitanas, a reforzar la seguridad en nuestros barrios y a mejorar los servicios municipales. Seguiremos defendiendo una inmigración legal, ordenada y que respete nuestras normas, y combatiremos cualquier intento de convertir a Elche en receptor de los errores de Pedro Sánchez. Nuestra prioridad son los ilicitanos y su futuro. Señores del Partido Popular con el cual gobernamos si ustedes están de acuerdo con esta medida la solución es fácil: se han equivocado de socio. Para llenar nuestras calles de inseguridad pacten con el PSOE".