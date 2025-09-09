Ciberataque en Elche: Crean de una red blanca para recuperar la normalidad y aprueban una comisión de investigación

El Ayuntamiento de Elche ha anunciado este martes que ha puesto en marcha la creación de lo que ha denominado como una "red blanca" para volver a la normalidad tras el ciberataque del pasado 24 de agosto, detectado un día más tarde. Al mismo tiempo, el edil de Innovación, Claudio Guilabert, aseguró que se ha acordado una comisión de investigación sobre lo ocurrido y que estará formada exclusivamente por técnicos, "no habrá políticos", dijo de forma taxativa y dio a entender que será "reservada", pero dijo que a la oposición, "se le está dando toda la información en ese ejercicio de transparencia, porque se le reporta todas las decisiones importantes, todos los pasos que se van dando y son conocedores de los mismos a través de los portavoces".

Este ofreció la segunda rueda de prensa en estos 17 días de parálisis municipal -a excepción de Contratación y de la OMAC que en siete días ha realizado casi 6.000 gestiones- para informar de este asunto junto a los funcionarios del área de Seguridad, José Fernández Villafranca, comisario de Policía Local, y María Brotons, subdirectora de la Oficina de Protección de Datos, y explicar en qué se está avanzando, aunque no pudieron precisar si se han vulnerado datos sensibles por el ransonware, ya bien sean robados o perdidos. Como se recordará, los "hackers" solicitaron un rescate por la desencriptación de los 1.800 equipos, a lo que evidentemente se han negado los responsables municipales que calificaron en su día de "chantaje" la petición.

Ordenadores apagados en la OMAC la semana pasada, departamento que ya ha comenzado a trabajar con normalidad / Áxel Álvarez

El edil aseguró que la decisión el lunes de precintar los equipos precisamente es una medida previa al formateo de los mismos, tarea que le es imposible precisar cuándo se tardará en efectuar, pero en la que se invierten unos 20 minutos por equipo, aunque cada uno de ellos es distinto en función del puesto de trabajo al que está asignado. "Se va a comenzar ahora la restauración y obtener copias de seguridad", después pasarán a formar parte de la "red blanca" que vendrá a sustituir a la que está infectada. La tarea es compleja porque hay 180 edificios municipales con ordenadores y todos deberán formatearse antes de volver a funcionar. El edil, sin dar fechas, también dijo que "antes de lo previsto" va a estar en funcionamiento la administración electrónica, el "corazón" del Ayuntamiento al que se conoce popularmente como TAO. "Se han recuperado las copias de seguridad que se disponía por parte del Ayuntamiento y se han enviado a la empresa (responsable de la ciberseguridad). Ya se ha establecido todo lo que es el sistema del mismo y se está abordando el volcado de la documentación que se ha obtenido", añadió. Sobre si está o no toda la información del TAO recuperada, Guilabert añadió "ahora, cuando llevemos toda la documentación (a la empresa) es cuando sabremos cuál es la información de la que dispone el Ayuntamiento. De toda la información que dispone el Ayuntamiento".

Contratos y cloud

Sobre otras cuestiones, como los contratos renovados en 2024 para garantizar la protección de datos, lo que pasaba por alojar toda la información en una nube protegida por una empresa (cloud) no de forma física en servidores municipales como se hacía desde antaño, Guilabert dejó entrever que ellos se encontraron una situación mejorable que estaban reconduciendo en materia de ciberseguridad, "nosotros realizamos ese pliego y durante este año se ha estado trabajando para recopilar toda la información y elevarla a la nube. Se han dado determinadas vicisitudes durante este último año, como puede ser que una de las personas que lo lleva estaba de baja".

Una reunión del comité de crisis por el ciberataque el pasado 29 de agosto / INFORMACIÓN

La administración electrónica comenzó a funcionar en Elche en 2018, pero entonces el almacenaje en la nube no era un sistema muy "explotado", no ha sido hasta 2024 cuando el Ayuntamiento ha optado por él como seguridad. "Este año han estado trabajando en la configuración, porque es una configuración complicada. Lleva muchísimas aplicaciones conectadas, desarrollos internos con nuestros servidores para consultas. Se ha estado trabajando en él", apostilló María Brotons.

Celeridad

Guilabert apostilló que se está actuando con más celeridad de la prevista porque está fase de recuperación de la normalidad se producirá en septiembre, "cuando se preveía para octubre" y esa prontitud en el restablecimiento, recalcó Brotons, es "porque estaba ya configurado. A falta de que hiciéramos el último volcado, se había avanzado mucho este año, pero no habíamos dado el último paso de arrancar. Por eso va a ir tan rápido, porque teníamos ya la infraestructura montada, solo le faltaba hacer el volcado de los discos que teníamos aquí". Es decir que, cuando se arranque esa "red blanca" se almacenará toda la información municipal en la nube, que es lo que se preveía con ese contrato. La responsable tampoco pudo dar plazos, pero reiteró: "En breve tendremos la sede electrónica abierta y el registro electrónico abierto y a partir de ahí, a tramitar expedientes electrónicos y volveremos a restablecer la normalidad electrónica del Ayuntamiento. Ahora sabéis que estamos trabajando en papel".

Certificaciones En otro orden de cosas se explicó la farragosa tramitación que tienen todas las certificaciones de ciberseguridad, "estamos como muchísimos ayuntamientos en proceso de certificación y el Esquema Nacional de Seguridad establece unas 73 medidas. Constituimos en 2017 el comité de seguridad y estamos llevando a cabo muchísimas gestiones para poder adecuarnos al esquema nacional de seguridad. Hay que hacer muchísimos procesos intermedios, eso explica que hay poco más de 300 o 400 organismos públicos que han podido certificarse, de los 8.000 y pico municipios, más los organismos autónomos, más las universidades, etcétera. Nosotros hemos sido bastante pretenciosos, hemos intentado siempre que el cumplimiento normativo nuestro sea el mayor posible, precaviendo que estas cosas no nos pasen, pero es que al final no estamos exentos de riesgos, es que esto funciona así".

Sindicatura

Como se recordará, el pasado año la Sindicatura de Cuentas ya alertó del incumplimiento de los estándares de seguridad, y a esto se refirio Villafranca, "emite un informe donde nos dan una serie de recomendaciones, que son mejoras que nosotros ya tenemos claro que hay que hacer porque es normal que hay que hacerlas, porque alcanzar el techo del nivel alto, que es lo que buscamos, exige una buena inversión económica, que ya se está haciendo. Pero por otra parte la adopción, digamos así, de una cultura de seguridad, que lo importante para nuestro alcalde es la OMAC, pero para nosotros lo más importante es la cultura que está en la formación que están recibiendo los funcionarios, porque al final la vulnerabilidad viene siempre del factor humano, que si abre sin querer un enlace que no toca o un SMS que no toca, pues al final esa persona es la que está poniendo en riesgo (el sistema). La informática es como la colonia, que se le huele, pero no se la ve". Sobre si se cambiaron protocolos de seguridad, como permitir la conexión remota de trabajadores y si esto ha podido ser causa del ciberataque, al estar el sistema más expuesto, Villafranca añadió: "Todos los protocolos se estaban aplicando como estábamos aplicándolos hasta el momento, pero si es cierto que ha habido evoluciones técnicas y no sabemos si en un intervalo de tiempo esa evolución técnica ha detenido o no algún servicio. No lo sabemos, eso tendría que decirnos el informe que hemos pedido. Hasta que no tengamos todo eso, no podemos tampoco batir nada más. Esto es un ejercicio de presunciones que nosotros luego tenemos que ser rehenes de nuestras palabras", concluyó el comisario.