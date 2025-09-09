Compromís defiende una mesa por la Vivienda en Elche ante el aumento del 50% del alquiler

La portavoz del grupo municipal Compromís, Esther Díez, ha explicado este martes que “en el próximo pleno vamos a defender la creación de una mesa de la vivienda con el objetivo de que, de una vez, el Ayuntamiento de Elche cuente con una estrategia clara para hacer frente a uno de los principales problemas que viven los ilicitanos e ilicitanas”. Para la concejala, "este gobierno municipal es incapaz, por sí solo, de proponer un conjunto de acciones ambiciosas que ayuden a nuestros vecinos y vecinas a acceder a un inmueble, después de que los precios del alquiler hayan subido un 50 por ciento en los últimos cuatro años”.

“Es incomprensible que estemos ya en el tercer curso político de la legislatura y no hay ni un sólo avance palpable en el que es uno de los principales problemas de nuestro municipio, por eso queremos que los agentes sociales implicados puedan hacer sus aportaciones al gobierno municipal y que de una vez por todas Pablo Ruz entienda la gravedad de su desidia sobre la crisis de la vivienda en Elx”, dijo con dureza.

Esther Díez, en un pleno / Áxel Álvarez

La portavoz municipal ha indicado que “éste es un órgano que ya han puesto en marcha otros municipios de distinto color político y que debería abordar cuestiones como la declaración de zonas tensionadas, la disponibilidad de suelo, la puesta en marcha de una línea de ayudas al alquiler, el fenómeno de las infraviviendas, la regulación de los pisos turísticos o la compra a manos de grandes propietarios”.

En contra

“Son medidas que Compromís venimos proponiendo desde principio de la legislatura y que han sido sistemáticamente votadas en contra por Pablo Ruz y Vox de una manera absolutamente injustificada, por eso esperamos que, si no son capaces de atender a nuestras demandas por su sectarismo, al menos que accedan a hablar con entidades independientes para que reacciones de una vez”, aseguró.

Una inmobiliaria en Elche / Áxel Álvarez

Esther Díez propuso que “en esta mesa estén presentes, al menos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Federación de Asociaciones Vecinales, el Colegio de Abogados de Elche y el Colegio de Arquitectos de Alicante, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), la asociación de promotores de vivienda de la provincia de Alicante (Provia), las entidades financieras y también la UMHE, cuyos análisis son imprescindibles para un buen diagnóstico”. “Eso sí, esperamos que, en caso de convocar esta mesa, la reúnan con más asiduidad que los consejos municipales, algunos de los cuales llevan dos años sin celebrarse por la desidia de este alcalde respecto a la participación ciudadana y a la falta de una estrategia sólida de municipio”, concluyó.