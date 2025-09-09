Detenido un pirómano en Elche tras causar varios incendios

Dicen que el fuego llama al fuego. Que un pirómano, ante una imagen de llamas se activa y tiene un impulso irrefrenable de quemar algo. Los incendios que hemos visto en León, Zamora o Galicia quizá fueron la motivación que encontró un vecino, se desconoce datos de su filiación, para realizar varios incendios en la pedanía ilicitana de La Marina, tanto en coches como arbustos y árboles. Ya ha sido detenido.

La Policía Local de Elche cree que ha logrado capturar al autor de varios fuegos detectados días antes en varios lugares de la pedanía ilicitana. Incendios que nadie entiende cómo comenzaron si no hay una mano detrás de la llama que enciende la gasolina que actúa como acelerante. En cualquier caso, pasó a disposición como la "persona sospechosa de haber provocado varios incendios en distintos puntos de la pedanía de La Marina, que afectaron a vehículos y zonas de vegetación", ha explicado este martes en un comunicado.

La playa de La Marina / INFORMACIÓN

El arresto, una vez más, ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida actuación tanto de la Policía Local como de los servicios de emergencias, los bomberos, que acudieron a sofocar las llamas. Según el atestado policial, la mayoría de incendios que se le atribuyen a esta persona se cometieron en el mismo día. El primero fue en un vehículo en llamas y, durante las siguientes horas, se registraron otros focos de incendio: uno en la Avenida Alegría, donde otro coche fue calcinado, y en el camino del Cementerio, donde ardieron pinos y matorrales. Este último requirió la intervención urgente de los bomberos de Elche, explican fuentes de la Policía Local a través de un comunicado.

Un coche calcinado en el incendio de Quintana y Congosto, en León / J.Casares/EFE

Sospechoso

Durante la actuación, los agentes recopilaron datos de los testigos, que coincidían en la descripción del sospechoso. Gracias a esta información, y tras una batida en la zona del camino del Cementerio, en coordinación con la Policía Local de San Fulgencio, se localizó a éste, quien además, dice el atestado "presentaba vestigios del fuego en sus manos". De esta forma, se procedió a su detención y traslado a Guardia Civil para la continuación de las diligencias.

"En los vehículos incendiados se encontró material inflamable bajo las ruedas, lo que podría haber sido utilizado para iniciar el fuego", asegura la Policía Local

Según indicaron los servicios de emergencia, en los vehículos incendiados se encontró material inflamable bajo las ruedas, lo que podría haber sido utilizado para iniciar el fuego.