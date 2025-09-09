Uno de los detenidos por retener y torturar a su jefe en Elche tiene una orden de detención de Noruega

Uno de los dos arrestados por la Policía Nacional por supuestamente haber retenido y torturado a su jefe en Elche tiene una orden europea de detención y entrega de Noruega por participación en organización criminal y tráfico de drogas. El joven, de 30 años y de nacionalidad lituana, que está acusado junto a otro de 28 años de los delitos de detención ilegal y tentativa de homicidio, se encuentra en estos momentos en la prisión de Villena a expensas de pasar a disposición de la Audiencia Nacional.

Atado y apuñalado en cuello y abdomen

Uno y otro varón habían atado con bridas y apuñalado en el cuello y el abdomen a otro hombre de 29 años en una casa unifamiliar típica del Camp d’Elx, hasta el punto de provocarle la perforación del intestino delgado y el hígado. En este sentido, según confirmaron desde la Policía Nacional este lunes, la víctima presentaba contusiones por todo el cuerpo, aunque los detenidos quisieron justificarse diciendo que tuvieron que atarle porque padecía una enfermedad mental y se había autolesionado, argumentos que, en cualquier caso, debieron tener poca convicción porque acabaron arrestados por los delitos de detención ilegal y tentativa de homicidio.

Coches de la Policía Nacional estacionados junto a la Comisaría de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

Hasta once heridas

Fue la Policía Local de Elche la que lanzó la voz de alerta a la Policía Nacional, aunque, a la llegada del grupo de Delincuencia Violenta de Policía Judicial de la Comisaría de Elche, la víctima ya no se encontraba en el lugar, puesto que, al presentar varias heridas inciso-cortantes -hasta once en el abdomen- que aparentemente revestían cierta gravedad, había sido trasladada urgentemente al Hospital General. Sin embargo, sí estaban los ahora arrestados, que fueron quienes explicaron a los agentes que la víctima era su jefe y que vivían en el domicilio desde hacía unos días. Declararon eso, y que padecía una enfermedad mental y se había intentado autolesionar, por lo que les pidió que le atasen para evitarlo.

"Los arrestados aseguraron que la víctima padecía una enfermedad mental y se había intentado autolesionar, por lo que les pidió que le atasen para evitarlo"

De la cristalera al cuchillo

Sin embargo, los agentes encontraron contradicciones entre las versiones de los dos hombres, y, a la sazón, en el escenario de los hechos, según indicaron fuentes de la investigación, había claros signos de violencia o lucha, e incluso se hallaron restos de cinta americana impregnados en sangre. A ello se sumaba que había signos que apuntaban a que la víctima podría haber tratado de huir, porque la cristalera que daba a la terraza había sido fracturada desde dentro, aunque los detenidos argumentaron que el agredido había cerrado con llaves la casa y no las encontraban, por lo que tuvieron que romper el ventanal para salir al exterior a pedir ayuda. Finalmente, se halló un cuchillo de grandes dimensiones cuya hoja hasta estaba parcialmente doblada. Así pues, con estos puntos de partida, uno y otro fueron detenidos.

El encargado de distribuir

No obstante, ahora ha llegado esta euroorden de Noruega. De hecho, la policía de este país nórdico comenzó en el invierno de 2021 con una investigación en torno a una red delictiva organizada dedicada a la importación, transporte y distribución de sustancias estupefacientes en Noruega, hasta que dos años después llegaron a intervenir diez kilos de anfetaminas y 68.000 euros, además de hallar indicios de que podía haber más droga de distinta naturaleza en otros lugares. Es en este contexto en el que el hombre de 30 años, y al que se le atribuyen los delitos de detención ilegal y tentativa de homicidio en Elche, parece que fue identificado por las autoridades noruegas como la persona encargada de distribuir gran parte de la droga, hasta el extremo de que se le acusó en diciembre pasado de participación en organización criminal y tráfico de drogas, cuestiones estas por la que lo que lo reclaman y por las que en Noruega le podrían caer hasta diez años. De momento, permanece en Villena a expensas de que se le conduzca hasta la Audiencia Nacional, en Madrid, que es el es el órgano judicial competente para resolver las órdenes europeas de detención y entrega.