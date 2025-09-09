Energía a golpe de tambor, entre las propuestas más interesantes este próximo finde en Elche

Elche se prepara para vivir una semana cargada de propuestas culturales que llenarán de ritmo, cine y arte distintos rincones de la ciudad y sus pedanías. Del 10 al 15 de septiembre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de conciertos al aire libre, proyecciones de cine para toda la familia y exposiciones únicas que acercan tanto la historia local como el arte contemporáneo. El domingo 14, a las 13:00 horas, La Marina se convertirá en un gran escenario de percusión con la actuación de Kilombo Kilombé dentro del ciclo Música en las playas. Sus ritmos contagiosos invitan a bailar y celebrar el final del verano frente al mar. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

El séptimo arte será otro de los protagonistas de la semana. La Filmoteca de Elche proyecta La buena suerte en el Cine Odeón del 10 al 14 de septiembre, con sesiones a las 17:30, 20:00 y 22:30 horas (el domingo, la última a las 20:00). Una historia intimista sobre segundas oportunidades que invita a reflexionar.

Para quienes prefieren el aire libre, el cine de verano regresa con dos citas familiares: el viernes 12, Del revés 2 en las pistas polideportivas del Pla (Sector V), y el sábado 13, Padre no hay más que uno 4 en el Centro Cívico de Alzabares, ambas a las 21:30 horas. No hay mejor plan que disfrutar del cine con vecinos y amigos bajo el cielo estrellado.

Teatro en valenciano: homenaje a los mayores

El sábado 13 a las 21:00 h, el Centro Cívico de Derramador acoge la representación de “Enversades”, una obra en valenciano que rinde homenaje a los mayores. Una oportunidad para disfrutar de teatro cercano, gratuito y comprometido con la memoria y la tradición.

El Misteri y sus carteles históricos

Hasta el 15 de septiembre, la Plaza del Huerto de la Cuerna acoge la exposición itinerante de carteles históricos del Misteri d’Elx, una muestra que reúne piezas desde los años 40 hasta los 60. Siete paneles con catorce caras que permiten recorrer la historia visual de la Festa, Patrimonio de la Humanidad, y entender mejor cómo ha evolucionado su imagen a lo largo del tiempo.

El arte geométrico de Sempere en el MAHE

Quienes busquen una propuesta más contemplativa pueden visitar la exposición “Geometrías del tiempo y arabescos”, de Eusebio Sempere, en el Palacio de Altamira. Una selección de obras del artista alicantino que marcó un antes y un después en el arte abstracto geométrico. La muestra estará abierta hasta el 1 de noviembre.

Cultura con conciencia en el Museo Escolar de Puçol

Por último, el Museo Escolar de Puçol ofrece la exposición “RE(CICLO). Las ERRES a través del tiempo”, creada con la implicación directa del alumnado del colegio. Una propuesta que reflexiona sobre la urgencia del reciclaje y la economía circular, mostrando tanto piezas históricas como creaciones actuales realizadas con materiales reutilizados.