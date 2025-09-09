El Festival Internacional de Danzas Populares de Crevillent se cancela tras 39 ediciones

El tradicional Festival Internacional de Danzas Populares de Crevillent, que cada año se celebraba en vísperas de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos, no tendrá lugar este 2025. Tras 39 años de historia, el Grupo de Danzas Pilar Penalva ha anunciado la cancelación del certamen asegurando que es imposible llevarlo a cabo sin el apoyo del Ayuntamiento, mientras que la Concejalía de Cultura defiende un cambio de formato que dé más visibilidad a estas expresiones tradicionales.

El grupo organizador, a través de un comunicado, exponía literalmente que la decisión ha sido “tomada de forma unilateral por parte de la Concejalía de Cultura”. Según citaba, les han retirado “toda colaboración para la organización del evento”, por lo que “muy a nuestro pesar, es imposible llevarlo a cabo”. La presidenta de la entidad, María Adsuar, que firma el comunicado, expone que “queremos remarcar que los motivos de esta decisión son totalmente ajenos a la voluntad del grupo”.

Según Adsuar, “han sido muchos años en los que hemos tenido el privilegio de compartir escenario con grupos de danzas llegados de distintas partes del mundo, mostrando y celebrando juntos la riqueza de las distintas tradiciones, música y bailes populares. Nos sentimos profundamente orgullosos y agradecidos de haber podido acercar al público no solo las raíces culturales de nuestro pueblo, sino también las de tantos otros países y lugares de España que nos han acompañado en este camino”.

El comunicado prosigue: “A pesar de este revés, queremos transmitir nuestro compromiso de seguir trabajando para mantener vivas nuestras danzas tradicionales, que son parte de la historia y de la identidad de Crevillent. Agradecemos de corazón el apoyo y el cariño que siempre hemos recibido de nuestro público y de todas las personas e instituciones que han hecho posible este proyecto que empezó hace tantos años. Con la misma ilusión de siempre, seguiremos bailando por y para la cultura”, concluye el Grupo de Danzas Pilar Penalva.

El Festival Internacional de Danzas Populares de Crevillent ha reunido en 39 años a grupos de muy distintos paises, como México / INFORMACIÓN

Cultura quiere un cambio

Desde la Concejalía de Cultura, la edil Mónica San Emeterio ha querido aclarar que la cancelación “no supone relegar esta tradición, sino reorientarla”. Según explica la edil, en los últimos años el certamen “ha ido paulatinamente perdiendo asistencia”, recordando que en la última edición sólo se contabilizaron 126 personas en el público.

“Entendimos que era el momento de reevaluar un formato con escaso impacto”, afirma San Emeterio, quien asegura que “se mantuvieron reuniones con el grupo para explorar alternativas, aunque sin propuestas concretas por su parte”. De esta manera, la apuesta municipal es trasladar las danzas al espacio público: “Es en la calle donde pueden ser vividas y disfrutadas por todo el pueblo y pueden contribuir al engrandecimiento de tradiciones locales”.

Apoyo económico y continuidad

La concejala recuerda que “desde la Concejalía se ha venido organizando y costeando íntegramente el Festival de Danzas, participando el grupo de Danzas Pilar Penalva; se promovió y se sigue promoviendo la danza de la Moma en el Corpus, con la adquisición y mantenimiento del vestuario; se incluye la actuación del grupo dentro de la celebración del Encuentro de Bolillos, entre otras muchas actuaciones en las que se ha tenido presente las danzas tradicionales (recientemente también en la celebración del día de la Mujer Rural). Y que este apoyo continua sin fisuras, manteniendo en su integridad la dotación económica que anualmente se les asigna así como el espacio de ensayos proporcionado por el Ayuntamiento tras el cierre de su sede”.

“No se debe confundir la clausura de una actividad concreta con ninguna intención de relegar las tradiciones. Al contrario, buscamos fórmulas para su mayor visibilidad”, insiste San Emeterio, defendiendo que la Concejalía “trabaja en dar mayor difusión a las danzas populares y a otras manifestaciones etnográficas, como los artesanos del esparto, los bolillos o la historia de la alfombra”. Entre los proyectos previstos destaca la Primera Feria de Artesanía y Productos Locales, que tendrá lugar en noviembre.

Festival Internacional de Danzas Populares de Crevillent en una edición pasada / INFORMACIÓN

Tradición con futuro

Por todo lo expuesto, “entendemos que se deben afrontar cambios para ganar en presencia, difusión, diversidad, pluralidad de esta expresión cultural, distribuyendo de manera diferente los recursos públicos para que tengan mayor alcance. Invitamos a todos los amantes de esta tradición a que sigan atentos a nuestra agenda cultural donde podrán encontrar en los próximos meses las nuevas iniciativas en las que se trabaja y a través de las cuales lograremos situar esta tradición en el lugar que se merece”, apunta San Emeterio, quien concluye asegurando que “la Concejalía siempre apoyará esta expresión cultural que suponen las danzas tradicionales, como una manifestación fundamental de la identidad cultural de nuestra localidad”.