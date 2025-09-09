¿El futuro del calzado en manos de una impresora?

Ligereza, sostenibilidad, diseño, personalización y tecnología puntera. Así podrían resumirse las características clave de las zapatillas impresas en 3D que ha desarrollado Callnak, una innovadora start-up que recientemente ha sido reconocida con uno de los premios principales de la 14ª Maratón de Creación de Start-ups de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

El equipo, compuesto por dos jóvenes emprendedores de Elda —dos diseñadores de producto— ha recibido el premio Parque Científico de la UMH por su proyecto de calzado deportivo producido íntegramente en impresoras 3D. La start-up propone un modelo de fabricación disruptivo en una industria tradicional como la del calzado, fuertemente arraigada en la provincia, tanto en el municipio de donde proceden los emprendedores, como en el Parque Científico de la ciudad zapatera de Elche.

La startup CallNak fue premiada por la Universidad Miguel Hernández de Elche en sus últimos galardones a proyectos innovadores / Áxel Álvarez

Primeros reconocimientos

El primer impulso lo recibieron gracias a conseguir el Premio de Mentorización de Inescoop, para poder realizarle a sus zapatos las pruebas iniciales. “La idea surgió de una necesidad: no encontrábamos un calzado que fuera realmente cómodo, duradero y sostenible, sin renunciar al diseño. Entonces empezamos a explorar las posibilidades de la impresión 3D y vimos que podíamos crear una zapatilla que integrara todo eso desde el diseño hasta la producción”, explican sus fundadores, Ignacio Español Román (diseñador 3D) y Pablo Jaspers Callado (ingeniero experimentado en el sector calzado).

La impresión 3D permite fabricar zapatillas con una estructura continua, sin costuras ni pegamentos, lo que las hace más resistentes y ligeras. Además, al eliminar procesos intermedios y automatizar la producción, se consigue un modelo de fabricación local, bajo demanda y con cero residuos. El usuario puede incluso personalizar el diseño y la talla, lo que abre la puerta a un consumo más consciente y adaptado a cada persona.

Callnak propone un cambio de paradigma en la industria: pasar de grandes producciones deslocalizadas, con stock acumulado y elevados residuos, a un modelo de producción digital, bajo demanda y en proximidad. Todo ello sin perder de vista el diseño contemporáneo y la ergonomía del producto final.

“Imprimimos cada par cuando se recibe el pedido. Esto nos permite no generar residuos, no acumular stock y ofrecer al cliente algo único. Además, todo el calzado es reciclable y estamos trabajando para cerrar el círculo con un sistema de devolución del producto usado”, añaden Ignacio Español.

Portada de la web de CallNak donde se puede ver una zapatilla diseñada por la startup / INFORMACIÓN

Innovación aplicada al calzado

El prototipo presentado a la Maratón fue desarrollado íntegramente en sus propias impresoras 3D y con materiales técnicos de última generación. Cada par se fabrica en una sola pieza, optimizando el uso de material y maximizando la durabilidad. El diseño, limpio y minimalista, responde tanto a criterios estéticos como funcionales: la estructura impresa actúa como amortiguación natural y se adapta al pie de forma progresiva.

Durante los meses de aceleración en la Maratón de la UMH, los emprendedores han validado su producto (de material plástico resistente) con usuarios reales, han ajustado sus procesos de fabricación y han diseñado su estrategia de entrada al mercado. A corto plazo, planean lanzar una edición limitada en preventa, con el objetivo de validar su propuesta y escalar la producción. También están en contacto con distribuidores y concept stores interesados en apostar por el calzado impreso como símbolo de innovación y sostenibilidad. Su idea: arrancar pedidos este mes de septiembre para entregar en Navidad.

Sus cálculos: con 38 impresoras podrían hacer 4.800 pares de zapatillas anuales. Se necesita en torno a un día por zapatilla. Y los precios estarán en mercado.

Ahora, el premio económico recibido les permite mejorar su equipamiento técnico, afinar su cadena de producción y potenciar su estrategia de marketing. Además, el apoyo del Parque Científico de la UMH les abre las puertas a mentorización, asesoría legal y conexión con una red de inversores.

Uno de los fundadores de Callnak, Ignacio Español Román, diseñador 3D / Áxel Álvarez

Perspectivas de futuro

Uno de los aspectos más valorados del proyecto ha sido precisamente su capacidad para integrar tecnología avanzada con criterios de sostenibilidad real, un desafío que muchas marcas tradicionales aún no han sabido abordar con éxito. “El sector calzado es uno de los más contaminantes en cuanto a materiales compuestos, colas y procesos energéticos. Nosotros apostamos por un modelo circular, de producción local y digitalizada, donde el usuario puede ser parte del proceso”, subraya Ignacio Español.

A medio plazo, Callnak planea lanzar una plataforma de personalización online, donde cada cliente podrá seleccionar el color, la textura y ciertos ajustes morfológicos del calzado antes de que sea impreso y enviado directamente desde su taller. También estudian alianzas con diseñadores independientes y marcas que quieran lanzar sus propias colecciones impresas en 3D.

Aunque aún están dando sus primeros pasos como empresa, su propuesta ya ha llamado la atención de distintos agentes del sector. No solo por la novedad del producto, sino por su planteamiento integral: desde la cadena de suministro hasta la experiencia del usuario final, todo está concebido desde la lógica de la innovación sostenible. El futuro del calzado podría pasar por una impresora. Y esta start-up ilicitana quiere liderar ese cambio desde la raíz.