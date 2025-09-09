La Gran Playa de Santa Pola sigue con bandera roja
Por segundo día consecutivo, un vertido impide bañarse en la localidad marinera
Este martes ha sido un día sin cole por la alerta, pero sin lluvias, al menos en Santa Pola, donde la temperatura, por encima de los 30 grados, invitaba a darse un chapuzón, algo que por segunda jornada ha sido imposible en la Gran Playa porque está cerrada. Como ha publicado INFORMACIÓN, un vertido detectado el domingo obligó a la Policía Local a cerrar un tramo hasta que este se disuelva.
Un gran tramo del litoral amaneció el lunes encintado por la Policía Local, con carteles de advertencia prohibiendo el baño. También hay banderas rojas que advierten de que no es posible bañarse. El problema, según han explicado responsables municipales, se debe a un vertido de gasoil, de origen desconocido que hasta que no desaparezca impedirá el baño, según un portavoz. El cierre ha provocado una enorme sorpresa en un mes, el de septiembre, que la Gran Playa sigue convocando un gran número de bañistas.
Chapuzón
Por ahora se desconoce cuándo el problema estará resuelto. Mientras tanto, muchas personas se están desplazando a otras playas próximas para darse un chapuzón. Por desgracia, los vertidos son relativamente frecuentes en las playas, ocasionando un enorme daño al turismo, pero también de imagen. Algo con lo que difícilmente pueden luchar los municipios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prohibido el baño en la Gran Playa de Santa Pola
- Santa Pola brilla en un multitudinario Desfile Multicolor con música y tradición
- La víctima fue retenida y recibió 14 pinchazos en cuello y torso, y sufrió perforación de hígado e intestino en Elche
- El virus infectó el Ayuntamiento de Elche 31 horas antes de detectarse
- El Ayuntamiento de Elche comienza a precintar ordenadores 15 días después del ciberataque
- Elche pagó 50.000 euros por el concierto de Raphael y la productora se quedó la recaudación
- Ciberataque en Elche: El Ayuntamiento se declara Amber Strict
- Vox advierte por sorpresa a Pablo Ruz y al PP