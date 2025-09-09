La Gran Playa de Santa Pola sigue con bandera roja

Este martes ha sido un día sin cole por la alerta, pero sin lluvias, al menos en Santa Pola, donde la temperatura, por encima de los 30 grados, invitaba a darse un chapuzón, algo que por segunda jornada ha sido imposible en la Gran Playa porque está cerrada. Como ha publicado INFORMACIÓN, un vertido detectado el domingo obligó a la Policía Local a cerrar un tramo hasta que este se disuelva.

Un tramo de Gran Playa cortado con un cartel de advertencia / INFORMACIÓN

Un gran tramo del litoral amaneció el lunes encintado por la Policía Local, con carteles de advertencia prohibiendo el baño. También hay banderas rojas que advierten de que no es posible bañarse. El problema, según han explicado responsables municipales, se debe a un vertido de gasoil, de origen desconocido que hasta que no desaparezca impedirá el baño, según un portavoz. El cierre ha provocado una enorme sorpresa en un mes, el de septiembre, que la Gran Playa sigue convocando un gran número de bañistas.

La mancha que ha obligado al cierre de la Gran Playa / INFORMACIÓN

Chapuzón

Por ahora se desconoce cuándo el problema estará resuelto. Mientras tanto, muchas personas se están desplazando a otras playas próximas para darse un chapuzón. Por desgracia, los vertidos son relativamente frecuentes en las playas, ocasionando un enorme daño al turismo, pero también de imagen. Algo con lo que difícilmente pueden luchar los municipios.