Manuel Aznar dona su cancionero con "És Crevillent un tresor" al Archivo Municipal

El Archivo Municipal Clara Campoamor de Crevillent ha recibido una donación documental "de gran valor cultural", informa el Ayuntamiento. El autor local Manuel Aznar Alfonso, conocido popularmente como “Manolito, El Tomata”, ha entregado su propio cancionero, donde figura la célebre habanera “És Crevillent un tresor”, que sonaba hace unos días en el III Festival de Habaneras de la Torre del Pinet ante la atenta mirada de su autor.

Manuel Aznar entrega su cancionero a la archivera municipal Bibiana Candela / INFORMACIÓN

Un crevillentino ligado a la música y la cultura

Nacido en 1941, Manuel Aznar ha estado siempre vinculado tanto a la industria textil, donde trabajó como “menaó”, carrillero y tejedor, como a la música, su gran pasión. Además, ha participado activamente en la Semana Santa y en las fiestas de Moros y Cristianos, dos de las manifestaciones culturales más significativas de la localidad.

El músico formó parte del grupo crevillentino Trío Tekas y, más tarde, del Trío Universal. También ha sido miembro de la Coral Crevillentina, el Coro Ruiz Gasch y actualmente canta en el Coro Amistad, del que es presidente de honor.

Una habanera nacida entre telares

En 1983, mientras trabajaba en un telar, compuso la habanera “És Crevillent un tresor”. Allí escribió, en un pequeño papel, la letra original del himno oficioso de la villa alfombrera. Ahora, ese pedazo de historia, junto a una veintena de composiciones que conforman su popular repertorio, ha pasado ahora a formar parte del patrimonio documental del archivo municipal.

Manuscrito original con la letra de la habanera "És Crevillent un tresor" de Manuel Aznar "El Tomata" / INFORMACIÓN

Con esta pieza, escrita hace ya 42 años, Aznar quiso rendir homenaje a su tierra, destacando lugares emblemáticos como los barrios de la Salud, el Barranquet, el Paseo del Calvario y el de Fontenay, así como las fiestas de Semana Santa y Moros y Cristianos. También recordó a quienes emigraron, “aquellas familias que se vieron obligadas a abandonar la terreta en busca de una vida mejor, pero sin olvidar nunca sus orígenes y tradiciones”, explica el autor.

Reconocimiento institucional a la donación

La concejal de Cultura, Mónica San Emeterio, subrayó la importancia de esta aportación en el marco de un año especialmente fructífero en materia documental. “A lo largo de 2025, el Archivo Municipal ha recibido una veintena de donaciones, cosa que agradezco ya que estos documentos nos ayudarán a estudiar y conocer mejor la historia local”, afirma la edil.

Manuel Aznar junto a la impulsora del festival de habaneras de la playa del Pinet, Mónica García Quesada, en el último evento / V. L. Deltell

Con este gesto, el legado de “Manolito, El Tomata” se suma al acervo cultural de Crevillent, garantizando la preservación de unas composiciones que son testimonio de amor a su pueblo, al que "sempre sentiràs cantar, què bonico és Crevillent...".