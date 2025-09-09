Mazón, en Elche para ver los barrancos

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha visitado este martes por sorpresa el barranco de San Antón de Elche para conocer de primera mano, junto al alcalde de la localidad Pablo Ruz, las medidas de prevención que el Ayuntamiento está desarrollando ante la temporada de lluvias. El encuentro se ha producido en una jornada inusual después de que se produjera la suspensión de clases en prácticamente toda la provincia por la previsión de fuertes lluvias. En Elche no ha caído ni una gota.

M. Alarcón

Mazón, en una nota de Prensa difundida por la Generalitat, ha respaldado las iniciativas que están llevando a cabo diversos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para acondicionar los barrancos “con recursos propios y reforzar así la seguridad, pese a no ser una actuación de su competencia”. Uno de ellos, como ya publicó INFORMACIÓN, es el de Elche que tomó medidas a finales de agosto, mucho antes de lo que nunca se había hecho. Al encuentro con el jefe del Consell este martes en San Antón han acudido, además del regidor ilicitano, la diputada y alcaldesa de Albatera, Ana Serna, y los ediles Claudio Guilabert y Juan de Dios Navarro.

Ruz muestra unos documentos a Mazón / INFORMACIÓN

En este sentido, el jefe del Consell ha lamentado la inacción del Gobierno de España en la limpieza y desbroce de cauces y barrancos, al que ha apremiado a asumir sus competencias.