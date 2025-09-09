El PSOE solicita un informe de compatibilidad sobre el vicealcalde de Elche

El PSOE ha puesto en la diana de la sospecha al vicealcalde Francisco Soler cuatro días después de que este, a preguntas del diario, en una comparecencia con el alcalde, Pablo Ruz, asegurara que tras renunciar a la dedicación exclusiva, "me dedicaré a lo que crea conveniente, pero jamás caeré en incompatibilidad". Los socialistas no están convencido de que esto vaya a ser así, de hecho, han solicitado un informe al secretario municipal.

Así lo ha explicado este martes el portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista de Elche, Mariano Valera, quien considera que existe una “incompatibilidad ética y moral” del vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, de Hacienda y de Urbanismo, Francisco José Soler, por reducir su dedicación al Ayuntamiento, como publicó INFORMACIÓN, para así poder trabajar en su despacho privado de asesoría fiscal y mientras gestiona las dos áreas de mayor peso del Consistorio. Por ello, y dado posible conflicto de intereses, el socialista ha pedido al alcalde, Pablo Ruz, que lo aparte de “dos áreas tan sensibles”. “¿Puede un edil que maneja la caja y el urbanismo de la ciudad compatibilizar esa responsabilidad con un despacho privado? Esa es la gran pregunta que hoy lanzamos a la ciudadanía”, señaló Valera.

El concejal socialista informa que el día 3 se solicitó al secretario la emisión de un informe por posible incompatibilidad, y se pregunta qué está ocurriendo en el equipo de gobierno, “ahora que estamos en plena ejecución de Presupuestos y en mitad de un plan de ajuste

El portavoz adjunto socialista también se pregunta si "¿Es ético que quien dispone de toda la información económica y urbanística de Elche atienda a personas con intereses en esas mismas áreas desde un negocio privado?”, agregando que será ahora el secretario el que tiene que resolver lo que parece una "patata caliente". Valera considera una contradicción el cargo público y la actividad privada del vicealcalde. “¿Estará en el despacho del Ayuntamiento o en el de su negocio particular? Un despacho público es servir a la ciudadanía; uno privado, defender intereses particulares. ¿Dónde está la prioridad del señor Soler?”, sentenció.

El edil socialista también alertó de que resulta inviable gestionar dos áreas tan complejas como Hacienda y Urbanismo a tiempo parcial. “El fichaje estrella del señor Ruz debía liderar la estrategia municipal y resulta que no va a dedicar el 100 % de su tiempo a Elche, sino que se reserva horas para su negocio”. “¿Ahora que estamos en plena ejecución de Presupuestos y en mitad de un plan de ajuste? ¿Qué está ocurriendo en el seno del equipo de gobierno?”, también se preguntó. Como se recordará, en la comparecencia del pasado viernes de Soler sobre este asunto contó con el respaldo explícito del alcalde, asegurando que es normal "reducir un porcentaje de tu salario para seguir trabajando de manera total al servicio de tu pueblo".

Soler: "Jamás habrá ninguna incompatibilidad" A raíz de estas declaraciones, el concejal Francisco Soler quiso contestar al PSOE con estas palabras: "Como ya dije la semana pasada, la compatibilidad o incompatibilidad de los concejales de este y de cualquiera ayuntamiento no tienen nada que ver en absoluto con el grado de dedicación que la que tengan prevista, sea el 75, sea el 100 o sea el 50, ese grado de incompatibilidad o compatibilidad es exactamente el mismo. Y no solamente es que es el mismo, sino que no es general, tiene que ver con cada caso concreto. Nosotros podemos hablar que en dos años que llevamos eh gobernando. Jamás ha habido una incompatibilidad por mi parte y además nunca, en mi vida 35 años de profesión a lo que me he dedicado, jamás se ha cometido ninguna ilegalidad. Y además, les digo que en lo que resta de legislatura, sea con la dedicación que sea, siempre voy a estar al 100 % con el ayuntamiento y jamás habrá ninguna incompatibilidad. Entiendo las dudas que pueda tener el Sr. Valera, pero yo se lo dejo muy claro. Debería de preguntarle en su propio partido sobre las incompatibilidades, quizá pueda tener alguna visión más clara sobre este asunto que la que nosotros que cumplimos escrupulosamente la ley le podamos dar".

Ejemplos claros de conflicto de intereses

Valera apuntó a posibles escenarios en los que podría producirse un solapamiento entre lo público y lo privado. “¿Qué pasa si un ciudadano sancionado en Urbanismo contrata al despacho del señor Soler? ¿O si una empresa que reclama impuestos es cliente suyo? ¿Y si un promotor le encarga un asesoramiento sobre una recalificación urbanística y un Programa de Actuación Integrada mientras él mismo las aprueba desde el Ayuntamiento?”, plantea. “Son preguntas que nos hacemos nosotros y que nos traslada la ciudadanía, y nuestro deber es fiscalizarlas en voz alta”.

El secretario, Antonio Izquierdo, a quien se le ha pedido el informe, escucha a Ruz y Ruiz en un pleno en Elche / Héctor Fuentes / HECTOR FUENTES

Además, Valera recordó el precedente del exministro Montoro, también del PP, que mantuvo vinculación con un despacho privado mientras dirigía Hacienda, lo que derivo en la trama corrupta de Equipo Económico. “No queremos que en Elche se repita una situación de sospecha permanente que erosione la confianza ciudadana”, ha indicado.

Concejales dedicados al 100%, no “a medio gas”

Por todo ello, Valera exigió este martes al alcalde una reacción inmediata. “Más allá del informe del secretario, ¿qué va a hacer el señor Ruz para evitar este riesgo de incompatibilidad? ¿Va a consentir que quien gestiona Hacienda y Urbanismo tenga también un despacho privado?”, ha dicho. Y ha recalcado: “Exigimos que retire a Soler de estas áreas tan sensibles. Lo más responsable que puede hacer el alcalde es apartarle de la caja y el ladrillo de Elche”.

Valera ha insistido en que “no se trata solo de legalidad, sino de confianza”. Y ha zanjado: “La gente de Elche quiere concejales del equipo de gobierno al 100% al servicio de la ciudad, no a medio gas y con una mano en el Ayuntamiento y la otra en un negocio privado”.