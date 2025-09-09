Universo Concilia: Últimos días para inscribirse en Elche a talleres lúdicos y de cocina

El Ayuntamiento de Elche, a través de la concejalía de Infancia, Familia y Mayores, ha presentado la nueva programación del Universo Concilia para el curso 2025-26, que comenzará el próximo 10 de octubre y cuyas inscripciones finalizan el domingo. El objetivo es ofrecer a las familias recursos que faciliten la conciliación entre vida laboral y personal mientras los niños participan en actividades de carácter educativo y recreativo.

Actividades para distintas edades

La edil responsable del área, Aurora Rodil, ha detallado que “las actividades de ‘Mi Mañana de Sábado’ y ‘Mi Navidad Activa’ están destinadas a niños de 6 a 12 años y sus hermanos de 4 y 5 años, mientras que los talleres de cocina se dividirán en grupos de 6 a 12 años y de 13 a 16 años”.

El programa contempla la iniciativa ‘Mi Aula Abierta’, que se celebrará el 10 de octubre, coincidiendo con un día no lectivo. Asimismo, los sábados por la mañana se pondrá en marcha ‘Mi Mañana de Sábado’, con actividades de 8:00 a 14:00 horas desde el 11 de octubre hasta el 31 de enero, siempre bajo la dirección de monitores especializados.

Cartel del programa Universo Concilia de la Concejalía de Familia e Infancia de Elche / INFORMACIÓN

Talleres de cocina y actividades navideñas

Entre el 19 de noviembre y el 19 de diciembre tendrán lugar los Talleres de Cocina, orientados a alumnado de primaria y secundaria. Además, durante las vacaciones navideñas volverá a ofrecerse el programa ‘Mi Navidad Activa’, que se desarrollará del 23 de diciembre al 5 de enero.

Las actividades se realizarán en diferentes espacios municipales: el Centro Social Francesc Cantó (Carrús), el Centro Social El Pla-Sector V, el Centro Social Manuel Canales (Altabix) y el Centro Social de Torrellano, todos ellos en horario de 8:00 a 14:00 horas. Los talleres de cocina se impartirán en la Escuela Municipal de Hostelería, de 17:30 a 19:30 horas.

Plazo y modo de inscripción

La inscripción está abierta hasta el domingo 14 de septiembre. Las familias interesadas pueden acceder a la normativa completa y formalizar la solicitud en la web de la concejalía de Familia e Infancia: https://www.elche.es/concejalia-de-familia-e-infancia/.

Con esta nueva edición de Universo Concilia, el Ayuntamiento de Elche refuerza su compromiso con las políticas de apoyo a la conciliación y con la creación de espacios de aprendizaje y ocio para la infancia.