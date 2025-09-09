Voluntarios de la UMH de Elche vuelven a Ruanda como destino humanitario

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha clausurado la XII edición del programa de Voluntariado en Ruanda, una iniciativa de cooperación internacional que este año ha contado con la participación de 14 personas distribuidas en dos turnos: el primero en junio y el segundo en agosto.

Formación y cooperación en terreno

El segundo grupo de voluntarios completó en agosto la labor iniciada en junio, cuando se ofrecieron sesiones formativas sobre inteligencia artificial, software, diseño web, gestión de residuos, compresas reutilizables, atención al estudiantado, comunicación y liderazgo, aparato reproductor femenino, métodos anticonceptivos e investigación en el ámbito sanitario.

Uno de los voluntarios de la UMH de Elche en Ruanda ofrece una charla formativa a un grupo de jóvenes / INFORMACIÓN

En esta última fase, de un mes de duración, el equipo impartió un curso de proyectos de construcción, colaboró en la revisión de infraestructuras y en la redacción de proyectos de riesgos laborales, planes de emergencia y primeros auxilios. Asimismo, prestó apoyo en salud mental y en medicina interna en el Hospital de Nemba.

Trabajo sanitario y social

Dentro de sus acciones, se realizaron formaciones de RCP avanzada dirigidas al personal sanitario, además de actividades de divulgación sobre salud e higiene y sobre salud mental para familiares de pacientes y en una asociación de madres adolescentes.

Participantes en el programa solidario de la UMH de Elche en Ruanda / INFORMACIÓN

De esta manera, la UMH ha buscado reforzar tanto las competencias prácticas como el compromiso social de los voluntarios que viajan hasta Ruanda, un país donde la colaboración en materia sanitaria y educativa resulta especialmente necesaria.

Objetivos y respaldo institucional

El objetivo del programa es la formación teórico-práctica del voluntariado universitario y la puesta en marcha de actividades de cooperación al desarrollo en diferentes ámbitos. Se trata de una iniciativa abierta a todos los colectivos de la UMH y que cuenta con la cofinanciación de la Generalitat Valenciana.

Con este cierre, la institución ilicitana refuerza su papel en el ámbito de la cooperación internacional y consolida un proyecto que ya suma doce ediciones con un impacto notable en la comunidad local y en la experiencia de los participantes.

Más información: https://internacional.umh.es/2025/08/26/prevencion-de-riesgos-docencia-en-ingenieria-y-apoyo-sanitario-para-concluir-la-xii-edicion-de-voluntariado-umh-en-ruanda/