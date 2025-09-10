El alcalde de Elche convoca el lunes 15 el pleno del PSOE por el retraso del tranvía

La primera parada del tranvía de Elche será en el salón de plenos, aunque no sea la primera vez que en él se habla del proyecto bandera del Partido Popular. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha convocado para el próximo lunes, 15 de septiembre, el pleno extraordinario solicitado por el PSOE el pasado día 4 para saber qué pasa con el proyecto del tranvía anunciado en 2023 por el ahora presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien prometió una inversión de hasta 195 millones de euros con esta infraestructura. Transcurrido el ecuador del mandato, el regidor, en una entrevista ese mismo día 4 admitió que no comenzarán las obras en este mandato; es decir, que la ejecución del primer tramo, desde el polígono industrial de Carrús a la UMH de Elche, se difiere al menos hasta 2027.

La sesión comenzará a las 8.30 horas y en el punto único del día se propone: "Exigir al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que cumpla su promesa de construir un tranvía en Elche de 195 millones y que entre en funcionamiento en esta legislatura, tal y como ha ido prometiendo a lo largo de estos últimos años". Ruz, en la citada entrevista, tres días después de abrir el curso político en un acto en el Palacio de Altamira junto a sus socios de Vox, no hizo mención a este asunto del tranvía, que a estas alturas parece que no estaba bien definido, pues a día de hoy se desconoce qué modelo finalmente ha sido el elegido. Si el convencional o un autobús guiado, que es lo que sospecha la oposición por las declaraciones vertidas por diferentes responsables políticos populares, algunos ya defenestrados, caso de la consellera Salomé Pradas a raíz de la dana de Valencia. Esta, en septiembre de 2023, ya se comprometió a ejecutar el tramo Carrús Parque Empresarial en este mandato 2023-2027.

Votación por unanimidad, algo poco habitual, en un pleno en Elche / Áxel Álvarez

Menos de dos años

El regidor explicó que espera que a lo largo de estos ya menos de dos años que quedan para que concluya el mandato se acabe el proyecto y se comience ya con los trabajos de ejecución, dando por hecho que el PP volverá a ganar las elecciones, en Elche y a la Generalitat, pues el PSOE ya dijo en su día, también en 2023, que el tranvía no le convencía y que Mazón, entonces candidato, no eran quién debía definir el modelo de movilidad que necesitaba la ciudad. Y es curioso que aún no esté el proyecto del tranvía o se conozca el modelo porque el 15 de mayo de 2023 Mazón y Ruz, en un acto en Elche, días antes de las elecciones ya adelantaron que tendría total de 13,5 kilómetros de recorrido, 20 paradas, 33 minutos de duración total del recorrido, 8 minutos de frecuencia y 12 trenes.