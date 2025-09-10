CC OO planta la bandera palestina en su sede en Elche

La bandera del Estado de Palestina, con tres franjas horizontales -negro, blanco y verde- y un triángulo rojo ondea en la terraza de la sede de Comisiones Obreras en Elche como una forma de llamar la atención y de sensibilizar a los ilicitanos para lograr la paz. Un gesto que no pasa desapercibido. La secretaria general, Carmen Palomar, explicó al diario que el sindicato, en innumerables reuniones se ha manifestado en contra de la situación que se está produciendo, pero que la iniciativa es de carácter local.

Edificio de CC OO en Elche, donde ondea la bandera palestina / INFORMACIÓN

El único objetivo, añadió, es que al final cesen los ataques y que con esta iniciativa, que nació de los propios sindicalistas de CC OO quiere aportar un granito de arena más con esta iniciativa y que mientras no se logre la paz la bandera ondeará en lo alto del edificio que es la sede del barrio de Carrús. Palomar explicó que el próximo mes de octubre el sindicato, junto a otras asociaciones, promoverá una concentración de cara al segundo aniversario del inicio del ataque israelí, una iniciativa que a priori se va a llevar a efecto en capitales de provincia y a la que Elche se quiere sumar.

Más acciones

No ha sido esta la única iniciativa con respecto a la denuncia de la situación que vive el pueblo palestino, hace unos días la Plataforma de Ayuda al Refugiado de Elche comenzó una recaudación de fondos con destino a las familias que se encuentran abandonadas entre los bombardeos, en ciudades prácticamente destruidas. Ayuda desinteresada de ciudadanos anónimos que sorprendió incluso al propio colectivo, que ha logrado hacer llegar esta recaudación recibiendo a cambio unas fotografías en señal de agradecimiento con los víveres adquiridos y un letrero de "Gracias Elche". Desde que comenzó el conflicto, que ha costado la vida a miles de civiles, los ilicitanos han protagonizado numerosas concentraciones y actos de repulsa de todo tipo.