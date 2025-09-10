Medio Ambiente
Crevillent acondiciona el camino Costera del Catí en plena sierra
El Ayuntamiento invierte casi 8.000 para mejorar esta vía que se utiliza como acceso en casos de emergencia y para extinción de posibles incendios
El Ayuntamiento de Crevillent, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha finalizado las obras de acondicionamiento del camino Costera del Catí, una actuación destinada a mejorar el acceso de los servicios de extinción de incendios y emergencias hasta las zonas altas de la sierra.
Prevención de incendios forestales
El concejal de Medio Ambiente, Francisco Verdú Ros, visitó el pasado viernes los trabajos de acondicionamiento, que han consistido en la aplicación de zahorra, regado y compactado en el trazado hasta el Camino de la Foia. Además, se han ejecutado tareas de limpieza de cunetas, así como la retirada y triturado de pinos secos. “Todo ello como medida de prevención de incendios forestales”, destacó el edil.
El acondicionamiento del camino tiene como objetivo que los servicios de emergencias puedan desplazarse en condiciones óptimas en caso de incendio. Por su parte, la eliminación de arbolado seco y la limpieza de las cunetas contribuyen a crear un espacio cortafuegos que limite la propagación de las llamas.
Obras con financiación autonómica
La actuación ha contado con un presupuesto de 7.298,72 euros, financiados mediante una subvención concedida por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructura y Territorio. Según explicó Verdú Ros, estas mejoras se enmarcan dentro del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de la Generalitat Valenciana.
Este plan autonómico persigue reforzar las medidas de seguridad en los municipios con zonas forestales, especialmente en aquellos enclaves con mayor riesgo de incendios por la acumulación de material vegetal seco y por la dificultad de acceso de los medios de extinción. En el caso de Crevillent, las tareas desarrolladas en Costera del Catí se consideran prioritarias al tratarse de una de las áreas más sensibles de su entorno natural.
Impacto en la seguridad del entorno
Con este acondicionamiento, el Consistorio asegura la transitabilidad del camino en las mejores condiciones posibles, reforzando así la seguridad de la población y del entorno natural. “Se trata de una intervención sencilla pero muy importante para estar preparados ante cualquier emergencia”, subrayó el concejal.
El edil añadió que actuaciones de este tipo no solo mejoran la respuesta ante incendios, sino que también favorecen la conservación del entorno, ya que los trabajos de limpieza reducen la acumulación de combustible vegetal en zonas de alto valor ecológico. Medio Ambiente prevé continuar con este tipo de iniciativas en otros puntos del término municipal, en coordinación con la Conselleria y los planes autonómicos de prevención.
