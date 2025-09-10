Elche programa cultura y esfuerzo que va desde un "Mamma Mía!" escolar a las actividades en la Llotja

Elche se prepara para vivir un arranque de curso cultural vibrante y diverso, con propuestas que ponen de manifiesto la riqueza y la vitalidad de la oferta escénica del municipio. Por un lado, el Gran Teatro será escenario de un musical muy especial: Mamma Mia! representado por el CEIP Luis Cernuda, un montaje intergeneracional que unirá a niños, jóvenes y veteranos en una función abierta al público mayor de 60 años y totalmente gratuita. Por otro, la Sala Cultural La Llotja presentó este miércoles una programación que se extenderá de octubre a enero, marcada por la música, el humor y el teatro familiar,.

El próximo domingo 28 de septiembre a las 18:00 horas, el telón del Gran Teatro se levantará para acoger la magia de Mamma Mia!. Esta producción no es un montaje convencional: está protagonizada por los alumnos del CEIP Luis Cernuda, con edades comprendidas entre los 2 y los 12 años, quienes compartirán escenario con antiguas gimnastas y colaboradores veteranos. La más experimentada es Elvira García, de 72 años, quien se convierte en un símbolo del espíritu intergeneracional de la obra. La edil de Mayores, Aurora Rodil, subrayó el miércoles en la presentación el valor de este encuentro artístico: “Queremos destacar el esfuerzo de los niños y personas que participan en este musical, que tienen una gran ilusión por poder actuar en un espacio como el Gran Teatro”.

La función será de acceso gratuito para las personas mayores de 60 años empadronadas en Elche. Para acceder será necesario retirar entrada previamente, con un máximo de cuatro por persona. La distribución comenzará el lunes 15 de septiembre en la Casa del Mayor (C/ San Isidro, 10, bajo), en horario de mañana. El aforo, como siempre en este tipo de convocatorias, será limitado y se prevé una gran demanda, dada la expectación que despierta la propuesta.

Este evento no solo busca entretener, sino también fomentar la cohesión social y el envejecimiento activo, acercando a los mayores a una experiencia artística en la que los protagonistas son, en gran medida, los más pequeños. La combinación de generaciones y la elección de un musical tan conocido como Mamma Mia! prometen una tarde de música, baile y emoción en pleno centro de la ciudad.

La Llotja: música, humor y talento emergente

A partir de octubre, la actividad cultural de Elche se multiplicará con la programación de La Llotja, que ofrecerá un amplio abanico de propuestas hasta enero. La concejala de Cultura, Irene Ruiz, presentó la temporada destacando el éxito del semestre anterior, en el que más de 7.000 espectadores asistieron a la sala, con 18 llenos de un total de 21 espectáculos programados. “Con el inicio del curso, también iniciamos las programaciones de los espacios culturales del municipio que son tan importantes. La Llotja año tras año se consolida como un referente cultural no solo para los ilicitanos, sino también para aquellas personas que vienen de fuera a disfrutar de los espectáculos”, señaló Ruiz.

La música será uno de los ejes principales. Entre los conciertos más esperados figura el de la ilicitana Alba Reche, que presentará su nuevo disco No soy tu hombre. También pasarán por el escenario artistas de renombre como Muerdo, en plena gira Sinvergüenza; Mr. Kilombo; y Albettinny, guitarrista de IZAL, que inicia su aventura en solitario. El público podrá disfrutar asimismo de la fuerza de Lagartija Nick, del regreso de Cycle con el vigésimo aniversario de su álbum Apple Tree, y de un espectáculo tributo de los alemanes MIND2MODE, con versiones de Simple Minds, Depeche Mode y U2 en un show de tres horas. En enero se sumará un homenaje a la inconfundible voz de Mónica Naranjo.

El humor también tendrá un papel destacado, con actuaciones como las de Esperanza Candela, Miguel Miguel con ¡Acojonado!, y el dúo formado por José Campoy y Raúl Massana en Cosas de padres. La tragicomedia Sin pecado concebida y el regreso musical a los años 80 de Lady Clayton completan la oferta. Los más pequeños también tendrán su espacio con espectáculos como Imagilusión, un tributo a Disney, o el musical infantil Lo más viral de YouTube del grupo Chiqui Clan. Además, la banda ilicitana Gatetemon ofrecerá versiones rockeras de éxitos infantiles.

Como novedades, destaca el show a capela del grupo Dimensión Vocal con Vocal Express y la presencia del hipnotista del Circo del Sol, Aryel Altamar, que cerrará la programación con un espectáculo que mezcla hipnosis y humor. Las entradas ya están disponibles a través de la web municipal y en las taquillas del Gran Teatro y La Llotja, además de la plataforma Vivaticket.

Vuelve "Entre velas"

Por último, la programación de "Entre velas", conciertos que tienen lugar bajo esta luz, vuelve los días 19 y 20 de septiembre, en este caso, al Hort del Xocolater, con entradas gratuitas hasta completar el aforo. El día 19 con "Bandas Sonoras de Oscar" y el día 20, con "Grandes Éxitos de Abba, Queen y Beatles".