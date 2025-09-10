Elche levantará en Torrellano un moderno Centro Sociocultural con auditorio, biblioteca y escuela de música

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha puesto este miércoles una pica importante en Torrellano, una de las pedanías que más ha crecido al socaire de los negocios que ha ido atrayendo el Parque Empresarial, también como lugar de residencia de muchos ilicitanos, y que, como tantos otros núcleos urbanos diseminados en el término municipal, estaba necesitado de atenciones e inversiones. La de 4,9 millones de euros presentada a los vecinos al mismo tiempo que se firmaba la protocolaria acta de replanteo, que permite iniciar unos trabajos que, según fuentes municipales, comienzan "ya". Más que reforzar su red de equipamientos públicos con esta construcción, que se convierte en el segundo más grande de Elche de estas características y que dará servicio a otras cuatro pedanías limítrofes (Santa Ana, Balsares, Saladas y Jubalcoy), Ruz salda deudas con un espacio que se convertirá en un lugar de referencia para la vida cultural, social y asociativa de la pedanía. El proyecto, diseñado por el estudio COR Architecture Design (COR ASOC, SL) y cuya ejecución correrá a cargo de ABALA Infraestructuras, SL, supondrá una inversión de 4,9 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de construcción de entre 15 y 20 meses porque el equipo de gobierno ha dado fechas distintas a medida que ha ido aumentando la dimensión del proyecto. De cumplirse los plazos estará listo para mediados de 2027.

El nuevo edificio se ubicará en la parcela delimitada por las calles Libertad, Alcudia, Astronautas y Violeta, en pleno núcleo urbano de Torrellano, lo que ha sido posible gracias a una negociación con la asociación vecinal, por el entonces concejal Raúl Sempere, que cedió parte del solar para este fin. Consta de planta baja más dos pisos y una superficie total construida de 2.189,79 metros cuadrados, de los cuales 1.905,59 serán útiles. Se trata de una construcción singular, reconocible en la distancia gracias a su diseño arquitectónico que combina volúmenes retranqueados y aberturas estratégicas para mantener la relación con el entorno. El centro ha sido concebido con criterios de eficiencia, sostenibilidad y durabilidad, priorizando soluciones constructivas que faciliten el mantenimiento y garanticen que el paso del tiempo no altere su aspecto. El centro se llamará Maestro José Toro.

Aspecto que presentará el salón de actos del centro social de Torrellano / INFORMACIÓN

El edificio está organizado en torno a un núcleo central de comunicaciones y servicios, que vertebra la circulación interior y facilita la accesibilidad a todos los espacios. Además, al estar modulado, permitirá una gran flexibilidad de usos, de modo que los espacios puedan adaptarse en el futuro a nuevas necesidades de la pedanía.

Un auditorio para 462 personas

El gran protagonista de la planta baja será el salón de actos, con capacidad total para 462 personas distribuidas en dos niveles: 346 butacas en la planta baja y otras 116 en la planta primera, en forma de anfiteatro. Este auditorio permitirá acoger representaciones teatrales, conciertos, conferencias, proyecciones y todo tipo de actividades culturales de gran formato, algo muy demandado por los vecinos de Torrellano.

Un momento del acto este miércoles en Torrellano / INFORMACIÓN

Junto al salón de actos, en la planta baja se instalarán también la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC), que acercará los trámites municipales a los habitantes de la pedanía, y una cafetería orientada a poniente que se convertirá en punto de encuentro social. El vestíbulo y los aseos completan esta planta de acceso.

Biblioteca, salas de lectura y espacios culturales

La planta primera albergará una biblioteca con sala de lectura, un espacio diseñado para fomentar el hábito lector y ofrecer un entorno de estudio moderno y tranquilo. Esta planta se conecta directamente con la parte superior del auditorio, lo que permite la visión de la sala principal desde el anfiteatro.

En la planta segunda se ubicarán los espacios dedicados a las asociaciones y a la formación musical. Están previstos cuatro despachos para asociaciones locales, un despacho para la policía, dos despachos para trabajadores sociales y el despacho pedáneo. Además, se habilitarán cinco aulas de música para la escuela local, que podrán destinarse a ensayos y clases. La oferta se completa con dos salas polivalentes, concebidas para actividades diversas como talleres, cursos o reuniones vecinales.

Superficies del edificio

En total, el centro dispondrá de 2.189,79 m² construidos y 1.905,59 m² útiles, lo que da una idea de la magnitud de la obra. La planta baja cuenta con 876,04 m² construidos (784,35 m² útiles); la planta primera, con 551,68 m² construidos (468,77 m² útiles); la planta segunda, con 727,38 m² construidos (627,90 m² útiles); y la cubierta, con 34,69 m² construidos (24,57 m² útiles).

Un espacio para la vida social y cultural

El Centro Sociocultural de Torrellano nace con una clara vocación de servicio público, como destacó el alcalde en el acto. Sus usos principales serán sociales y culturales, pero también contará con funciones docentes y administrativas, convirtiéndose en un auténtico pulmón comunitario.

Fachada del futuro centro social de Torrellano / INFORMACIÓN

La combinación de servicios administrativos como la OMAC, espacios culturales como el auditorio y la biblioteca, y dependencias para asociaciones y escuela de música permitirá concentrar en un solo inmueble gran parte de la vida social de Torrellano. La presencia de aulas, salas polivalentes y cantina refuerza este carácter multifuncional.

Un hito arquitectónico para Torrellano

El Ayuntamiento apuesta con este proyecto por dotar a la pedanía de una infraestructura moderna, cómoda y saludable, pensada no solo para cubrir las necesidades actuales, sino también para garantizar su vigencia en el futuro. El nuevo Centro Sociocultural de Torrellano será, sin duda, un hito arquitectónico y funcional en el entramado urbano, y un motor de dinamización cultural y social para toda la zona.

Con la combinación de un gran auditorio, una biblioteca de nueva generación, aulas de música, espacios para asociaciones y servicios municipales, el equipamiento está llamado a convertirse en el corazón de la vida comunitaria, un lugar donde vecinos de todas las edades puedan convivir, aprender y disfrutar de la cultura.